Lanzan alerta por una peligrosa estafa que se intensifica en Navidad y podría vaciar por completo sus cuentas bancarias

Las estafas han sido tema de conversación a lo largo del año, pues ha quedado en evidencia la astucia con la que actúan los delincuentes desde una pantalla, sin que la víctima sospeche que está siendo engañada. Esto hace que, en muchas ocasiones, ciertos detalles que podrían evitar el fraude pasen completamente inadvertidos.

Aunque se trata de un problema que existe desde hace mucho tiempo, el avance de la tecnología ha permitido que estas prácticas aumenten y se expandan con mayor rapidez a distintas regiones del mundo, por lo que ninguna persona está exenta de convertirse en víctima de una situación similar.

Algo que sucede cada año es que las estafas se intensifican en diciembre debido al auge de la temporada, el incremento en las compras en línea y la mayor actividad comercial propia de estas fechas. Por esta razón, los expertos insisten en la importancia de mantenerse alerta, especialmente cuando se realiza algún trámite digital o se interactúa con plataformas que solicitan información personal o bancaria.

Las estafas aumentan en Navidad debido al auge de las fiestas. | Foto: Getty Images

Las modalidades de estafa son tan variadas como los métodos que emplean los delincuentes. No existe un único modus operandi, sino que, por el contrario, se trata de un conjunto de técnicas y estrategias que se actualizan constantemente.

En esta línea, el portal Computer Hoy advierte sobre una estafa que se ha vuelto especialmente frecuente en esta época del año, en la que los criminales se aprovechan del incremento de las compras por internet. Los principales ataques se realizan a través de mensajes, y a esto se suma el papel de la inteligencia artificial, que facilita la creación de textos falsos mucho más convincentes, sin errores y sin señales evidentes de que se trata de un intento de fraude.

El método, aunque puede variar ligeramente, suele mantener un esquema similar: un mensaje que llega por SMS, correo electrónico o WhatsApp utilizando el nombre y logotipo de empresas reconocidas de mensajería, acompañado de un texto que genera alarma, por ejemplo: “Tu paquete no ha podido ser entregado”. Esta estrategia busca presionar a la víctima para que actúe rápidamente, sin reflexionar sobre la veracidad del mensaje.

Los usuarios deben cuidar sus cuentas bancarias en Navidad porque los ciberdelincuentes pueden atacarlas. | Foto: Getty Images

El objetivo final es generar una sensación de urgencia que lleve a la persona a hacer clic en un enlace incluido en el mensaje. Al acceder, los delincuentes pueden robar información personal, vaciar cuentas bancarias o incluso hackear el dispositivo para tomar el control total de él. En muchos casos, el usuario ni siquiera se da cuenta de que ha permitido el acceso a su información.

Ante estos escenarios, los especialistas recomiendan ignorar este tipo de comunicaciones y ponerse en contacto directamente con la empresa encargada del envío para verificar si existe algún inconveniente real.