Tecnología
Con un clic en este inofensivo enlace, delincuentes podrían despojarlo de sus cuentas: estaría afectando a amantes del fútbol
La expectativa de millones de aficionados de cara al Mundial 2026 también ha despertado el interés de ciberdelincuentes, quienes intentan aprovechar el evento para ejecutar fraudes y estafas.
Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover
A medida que se acerca la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ambiente futbolístico se intensifica en todo el continente. El torneo, que reunirá a 48 selecciones en más de un centenar de encuentros distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, promete convertirse en la edición más ambiciosa y masiva de la historia.
Con el inicio programado para el 11 de junio, millones de aficionados en todo el mundo esperan con entusiasmo un certamen que marcará un antes y un después en la organización de grandes eventos deportivos.
Sin embargo, el creciente interés del público también está siendo aprovechado por los ciberdelincuentes. Con la apertura de la boletería oficial y el aumento de búsquedas relacionadas con entradas y paquetes turísticos, expertos alertan sobre un repunte en las estafas en línea dirigidas a los seguidores del fútbol.
Estos fraudes buscan comprometer tanto la información personal como los recursos económicos de los usuarios, convirtiendo el Mundial en un escenario propicio para actividades maliciosas en el entorno digital.
De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, Norton, el entusiasmo de los aficionados por conseguir entradas, acceder a información exclusiva o aprovechar supuestas promociones crea un ambiente de urgencia y desinformación que los delincuentes explotan con facilidad.
En este contexto, es común que aparezcan páginas fraudulentas, ofertas falsas y perfiles engañosos en redes sociales diseñados para robar datos personales o dinero a los usuarios que buscan participar del evento.
Además, una reciente investigación de Check Point reveló la existencia de una extensa red digital integrada por miles de dominios falsos, herramientas automatizadas y páginas de phishing diseñadas para imitar portales oficiales de la FIFA y de varias ciudades anfitrionas, como Dallas, Miami, Toronto y Ciudad de México. Estas plataformas fraudulentas buscan engañar a los usuarios aprovechando el aumento de búsquedas relacionadas con el torneo.
Lo más preocupante, según los analistas, es que muchos de estos sitios no se limitan al Mundial de 2026. Algunos incluyen menciones a competiciones futuras, incluso las programadas para 2030 y 2034, lo que sugiere una estrategia criminal pensada para mantenerse activa durante varios ciclos mundialistas y captar víctimas a largo plazo.
A ello se suma el comercio clandestino de boletas, una modalidad de fraude que suele multiplicarse en la antesala de los eventos deportivos masivos. Los estafadores explotan la ansiedad de los aficionados por no quedarse por fuera y utilizan el FOMO para vender entradas inexistentes o duplicadas que jamás son entregadas al comprador.
¿Cómo protegerse contra las estafas en línea?
- Antes de abrir cualquier enlace, revise la dirección completa pasando el cursor por encima y evite ingresar si detecta fallas ortográficas, símbolos extraños o dominios inusuales.
- Sea cauteloso con las compras digitales: limite sus transacciones a los portales oficiales y descarte ofertas por redes sociales, mensajería o sitios dudosos; además, instale apps solo desde tiendas confiables y confirme que usen “https://”.
- No utilice boletos impresos ni códigos QR compartidos, pues pueden replicarse con facilidad; en su lugar, prefiera entradas digitales adquiridas por los canales autorizados.
- Evite hacer transferencias a cuentas personales, ya que los revendedores no verificados suelen pedir pagos por fuera de los sistemas oficiales para concretar estafas.
- Active la autenticación en dos pasos y cree claves robustas o use un gestor de contraseñas para reforzar la seguridad de sus cuentas.
- Mantenga protegido su dispositivo con un antivirus actualizado para identificar posibles fraudes mientras navega o realiza compras en línea.
- Si detecta un intento de engaño o ha sido víctima, contacte de inmediato a la plataforma oficial de boletería y repórtelo ante las autoridades.