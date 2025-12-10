Con un clic en este inofensivo enlace, delincuentes podrían despojarlo de sus cuentas: estaría afectando a amantes del fútbol

A medida que se acerca la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ambiente futbolístico se intensifica en todo el continente. El torneo, que reunirá a 48 selecciones en más de un centenar de encuentros distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, promete convertirse en la edición más ambiciosa y masiva de la historia.

Con el inicio programado para el 11 de junio, millones de aficionados en todo el mundo esperan con entusiasmo un certamen que marcará un antes y un después en la organización de grandes eventos deportivos.

Sin embargo, el creciente interés del público también está siendo aprovechado por los ciberdelincuentes. Con la apertura de la boletería oficial y el aumento de búsquedas relacionadas con entradas y paquetes turísticos, expertos alertan sobre un repunte en las estafas en línea dirigidas a los seguidores del fútbol.

Copa Mundial de la FIFA 2026. | Foto: FIFA World Cup - Getty Images

Estos fraudes buscan comprometer tanto la información personal como los recursos económicos de los usuarios, convirtiendo el Mundial en un escenario propicio para actividades maliciosas en el entorno digital.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, Norton, el entusiasmo de los aficionados por conseguir entradas, acceder a información exclusiva o aprovechar supuestas promociones crea un ambiente de urgencia y desinformación que los delincuentes explotan con facilidad.

En este contexto, es común que aparezcan páginas fraudulentas, ofertas falsas y perfiles engañosos en redes sociales diseñados para robar datos personales o dinero a los usuarios que buscan participar del evento.

Además, una reciente investigación de Check Point reveló la existencia de una extensa red digital integrada por miles de dominios falsos, herramientas automatizadas y páginas de phishing diseñadas para imitar portales oficiales de la FIFA y de varias ciudades anfitrionas, como Dallas, Miami, Toronto y Ciudad de México. Estas plataformas fraudulentas buscan engañar a los usuarios aprovechando el aumento de búsquedas relacionadas con el torneo.

Lo más preocupante, según los analistas, es que muchos de estos sitios no se limitan al Mundial de 2026. Algunos incluyen menciones a competiciones futuras, incluso las programadas para 2030 y 2034, lo que sugiere una estrategia criminal pensada para mantenerse activa durante varios ciclos mundialistas y captar víctimas a largo plazo.

El rastreo de teléfonos móviles por parte de estafadores es más común de lo que parece. | Foto: Getty Images

A ello se suma el comercio clandestino de boletas, una modalidad de fraude que suele multiplicarse en la antesala de los eventos deportivos masivos. Los estafadores explotan la ansiedad de los aficionados por no quedarse por fuera y utilizan el FOMO para vender entradas inexistentes o duplicadas que jamás son entregadas al comprador.

¿Cómo protegerse contra las estafas en línea?

Antes de abrir cualquier enlace, revise la dirección completa pasando el cursor por encima y evite ingresar si detecta fallas ortográficas, símbolos extraños o dominios inusuales.

Sea cauteloso con las compras digitales: limite sus transacciones a los portales oficiales y descarte ofertas por redes sociales, mensajería o sitios dudosos; además, instale apps solo desde tiendas confiables y confirme que usen “https://”.

