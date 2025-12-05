Más cerca del Mundial 2026: así puede ganar un Golden Ticket para vivir la Copa Mundial FIFA 26™ gracias a Visa, con todos los gastos pagos

El Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca. Y el Banco de Bogotá, entidad del Grupo Aval, prepara una sorpresa única para los más afiebrados del fútbol gracias a una alianza con Visa: tres Golden Tickets para ir a la Copa Mundial FIFA 26™ a los clientes que soliciten una tarjeta de crédito Visa entre el 5 y el 24 de diciembre de 2025. Cada tiquete les dará acceso a un viaje con gastos pagos, que se jugará en Norteamérica.

La campaña, articulada con el programa Experiencias Aval, busca acercar a 480 colombianos a la gran fiesta del fútbol y está dirigida a todos los clientes nuevos y actuales que utilicen productos Visa asociados al Banco de Bogotá. Las actividades incluyen accesos a los estadios, artículos relacionados con el torneo y acciones previas al inicio de la competencia.

Participar es sencillo. La asignación de los Golden Tickets dependerá de la expedición de tarjetas de crédito Visa con el Banco de Bogotá. Las personas que quieran participar deberán solicitar la tarjeta y los ganadores serán aquellos que tengan las solicitudes número 5.000, 10.000 y 15.000. Para la selección, el banco utilizará un contador durante la vigencia de la campaña.

“Vamos a llevar a los colombianos a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta alianza es un hito para el Banco de Bogotá y una oportunidad para brindar experiencias memorables a nuestros clientes”, afirmó Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá.

Los ganadores tendrán hospitalidades sencillas o dobles, que incluyen tiquetes aéreos, transporte interno, estadía por tres noches y cuatro días, alimentación y acceso a un partido del torneo. Los destinos corresponderán a las sedes de la competencia en los tres países organizadores.

Esta campaña también incorporará experiencias Sky Box, una modalidad que permitirá el acceso a ubicaciones destinadas para esa categoría en los estadios. Y para aquellos que no viajen al torneo, el banco también realizará activaciones locales en las que entregará televisores, balones oficiales, álbumes y láminas coleccionables.