Tecnología

Si quiere evitar que el cable del cargador de su celular se deteriore, evite cometer este error al momento de enrollarlo

Un mal hábito al enrollar el cable del celular puede terminar dañándolo con el uso diario.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de diciembre de 2025, 8:09 p. m.
Las claves para que le dure el cargador de celular.
Las claves para que le dure el cargador de celular. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hoy en día, el celular dejó de ser un lujo y se convirtió en una herramienta esencial para comunicarse y acceder a la información, gracias a su constante evolución tecnológica y a funciones avanzadas como la inteligencia artificial.

Los celulares no solo sirven para llamadas o videollamadas, también permiten enviar mensajes, consumir contenido multimedia y acceder a información y redes sociales, funciones que dependen en gran medida de una buena conexión a internet.

Antes de botar su PC viejo, descubra estos usos útiles para darle una segunda vida en casa

Además de las funciones principales del celular, existen componentes esenciales que suelen pasar desapercibidos, como el cargador, encargado de suministrar energía de forma segura. Usar uno de baja calidad o no certificado puede provocar corriente inestable, sobrecalentamiento y afectar el rendimiento del dispositivo.

Un cable dañado puede exponer los hilos internos, lo que aumenta el riesgo de cortocircuitos, chispas o incluso incendios.
Un cable dañado puede exponer los hilos internos, lo que aumenta el riesgo de cortocircuitos, chispas o incluso incendios. Foto: Getty Images

Otro punto clave son los hábitos al guardar el cable del cargador, ya que enrollarlo con fuerza para ahorrar espacio —una práctica muy común— puede deteriorarlo y acortar su vida útil.

Tecnología

La Luna podría volverse un “cementerio de satélites” en los próximos años: esta es la razón

Tecnología

Los requisitos que debe cumplir su celular si quiere conectarse al internet satelital de Starlink

Tecnología

Antes de botar su PC viejo, descubra estos usos útiles para darle una segunda vida en casa

Tecnología

Dispositivos y electrodomésticos que no se deben conectar a un enchufe inteligente porque podrían provocar un grave accidente

Tecnología

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Tecnología

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Tecnología

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Tecnología

Si quiere evitar que su factura de energía aumente, este es el error silencioso que podría estar cometiendo al cargar el celular

Tecnología

El práctico truco con un bolígrafo que puede usar para evitar que los cargadores se rompan fácilmente y duren más tiempo

Tecnología

Si tiene conectado su celular al cargador, no cometa este error que podría estar desgastando la batería silenciosamente

Enrollar el cable con demasiada fuerza provoca tensión en su interior, lo que con el uso puede dañar los conductores y afectar la carga o la transferencia de datos. También puede deteriorarse el recubrimiento protector, aumentando el riesgo de fallas, cortocircuitos o incluso accidentes.

Dispositivos y electrodomésticos que no se deben conectar a un enchufe inteligente porque podrían provocar un grave accidente

Aunque es necesario enrollarlo para guardarlo, hacerlo de forma correcta marca la diferencia. Una opción recomendada es el método de doble vuelta o “figura ocho”, que permite repartir mejor la tensión y reduce el desgaste del cable.

Para aplicarlo, solo hay que sostener ambos extremos del cable y formar lazos amplios, alternando el sentido hasta crear una figura de ocho. Al final, se pueden asegurar los bucles con una pinza o una banda elástica.

El aislamiento del cable se puede dañar si se enrolla.
El aislamiento del cable se puede dañar si se enrolla. Foto: Getty Images

Usar un cargador certificado y en buen estado ayuda a evitar sobrecalentamientos, daños en la batería y otros riesgos, además de prolongar la vida útil del teléfono. Además, al desconectar el cargador, es importante hacerlo con cuidado y no jalar el cable, ya que hacerlo con fuerza puede dañarlo con el tiempo.

Mas de Tecnología

Cargador de celular

Si quiere evitar que el cable del cargador de su celular se deteriore, evite cometer este error al momento de enrollarlo

Basura en Marte

La Luna podría volverse un “cementerio de satélites” en los próximos años: esta es la razón

Mantener el celular conectado en zonas remotas es uno de los objetivos de los nuevos servicios satelitales.

Los requisitos que debe cumplir su celular si quiere conectarse al internet satelital de Starlink

Las posibilidades son más amplias de lo que muchos imaginan.

Antes de botar su PC viejo, descubra estos usos útiles para darle una segunda vida en casa

Los enchufes inteligente son muy prácticos, pero puede ser peligrosos si no se usan correctamente.

Dispositivos y electrodomésticos que no se deben conectar a un enchufe inteligente porque podrían provocar un grave accidente

Una reunión interna en xAI terminó convirtiéndose en el origen de una de las declaraciones más comentadas del sector tecnológico.

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro.

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red.

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Función de WhatsApp que viene de fabrica activada y podría provocar un virus

Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

Existen lenguas antiguas que desafían incluso a la tecnología más avanzada.

Siete idiomas que nadie ha logrado descifrar y que siguen desafiando a la humanidad

Noticias Destacadas