Dispositivos y electrodomésticos que no se deben conectar a un enchufe inteligente porque podrían provocar un grave accidente

Cuando se habla de tecnología, los avances son constantes e innumerables. Hoy en día, los usuarios tienen al alcance de sus manos una amplia variedad de herramientas que les permiten realizar tareas tanto personales como laborales, facilitando su vida cotidiana. Uno de estos dispositivos son los conocidos enchufes inteligentes, pero ¿qué son y en qué se diferencian de los tradicionales?

Un enchufe inteligente es un adaptador que se conecta a una toma de corriente convencional y al que posteriormente se enchufa cualquier dispositivo eléctrico, como lámparas, ventiladores, cafeteras o televisores. A través de una aplicación móvil o de asistentes de voz como Alexa, Google Assistant o Siri, el usuario puede encender, apagar o programar estos equipos desde cualquier lugar. Esto se traduce en mayor comodidad, ahorro de energía y un incremento en la seguridad del hogar.

Teniendo en cuenta que el consumo eléctrico es uno de los factores que más impacta la economía de los hogares, este tipo de soluciones resulta especialmente viable para quienes cuentan con numerosos dispositivos y electrodomésticos.

Saber usar los electrodomésticos permite controlar el consumo de energía. Foto: Generada con Gemini IA

Al permitir apagar equipos que permanecen en modo de espera o programar horarios de uso, los enchufes inteligentes ayudan a reducir el consumo energético y, en consecuencia, el valor de la factura de luz. Algunos modelos incluso ofrecen estadísticas detalladas sobre el gasto eléctrico, lo que facilita un uso más consciente y eficiente.

No obstante, su uso requiere ciertas precauciones. No todos los dispositivos son aptos para conectarse a este tipo de enchufes y hacerlo de forma incorrecta puede tener consecuencias graves.

Según explica el medio español especializado en tecnología Computer Hoy, el problema no radica en el uso del enchufe inteligente, sino en conectar equipos que superan su capacidad, la cual suele oscilar entre los 1.800 y los 3.000 vatios. Esto puede provocar sobrecalentamientos, deterioro del dispositivo o incluso que el enchufe se funda.

Por esta razón, entre los aparatos menos recomendables para usar con enchufes inteligentes se encuentran:

Hornos eléctricos y microondas

Lavadoras y secadoras

Calefactores, radiadores y estufas

Secadores de pelo y planchas

Cámaras y sistemas de seguridad

Teteras eléctricas y cafeteras con palanca

Neveras

Televisores y ordenadores

En ese sentido, los enchufes inteligentes son ideales para dispositivos pequeños y de consumo estable, ya que permiten controlarlos fácilmente desde el móvil o mediante comandos de voz. Son útiles para programar encendidos y apagados, crear rutinas con asistentes virtuales y reducir el llamado consumo fantasma.

Los enchufes inteligentes, son una alternativa para ahorrar energía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, algunos modelos incorporan funciones avanzadas como alertas de sobrecalentamiento, medición del consumo eléctrico y opciones de seguridad, como la simulación de presencia en el hogar.

Para utilizarlos de forma segura, es fundamental respetar la potencia máxima indicada por el fabricante y evitar conectarlos a extensiones o a aparatos de alto consumo. Su facilidad de uso, sumada al ahorro energético y al control remoto, los convierte en un aliado clave para optimizar el uso de la tecnología y mejorar la calidad de vida en el día a día.