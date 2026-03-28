Su Air Fryer puede estar mal conectada: utilizar de esta manera el aparato eléctrico podría provocar un cortocircuito

En los últimos años, las freidoras de aire han ganado gran popularidad en los hogares como una alternativa innovadora a la cocina tradicional. Este electrodoméstico funciona a través de aire caliente, transformando la manera de preparar las comidas y, al mismo tiempo, contribuyendo a una alimentación más saludable.

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Desde pollo y papas hasta postres, se pueden cocinar numerosos alimentos sin necesidad de aceite ni ingredientes adicionales, logrando un resultado crujiente y dorado.

Sin embargo, como cualquier dispositivo eléctrico, requieren cuidados; un uso inadecuado puede causar daños e incluso accidentes graves. Por ejemplo, no limpiar correctamente la freidora o introducir objetos metálicos puede afectar la resistencia y otros componentes, reduciendo su vida útil. Además, sobrecargar la cesta o usar aceite en exceso puede provocar derrames que comprometan su funcionamiento.

Riesgos de incendio al conectar una freidora de aire

Según electricalinstallationservices.co, los incendios eléctricos suelen originarse por cableado o equipos defectuosos que, con el tiempo, se deterioran debido a una instalación deficiente, envejecimiento, daños físicos o incluso ataques de roedores.

La freidora de aire es un electrodoméstico popular en los hogares. Foto: Getty Images

Aparatos con cables dañados o componentes en mal estado también pueden provocar cortocircuitos o arcos eléctricos, generando chispas e incendios. Por ello, la inspección y el mantenimiento periódicos son fundamentales.

Otra causa frecuente es la sobrecarga eléctrica, que ocurre al conectar demasiados dispositivos a un mismo circuito, generando calor excesivo. Esto es común con las regletas eléctricas, que, aunque se han vuelto casi imprescindibles en los hogares modernos por permitir multiplicar los enchufes y conectar varios dispositivos a la vez —desde cargadores y lámparas hasta pequeños electrodomésticos—, pueden causar sobrecargas si se usan de forma inadecuada.

La freidora de aire es un electrodoméstico utilizado para preparar variedad de recetas. Foto: Getty Images

Para prevenir riesgos, se recomienda distribuir la carga entre distintos enchufes, utilizar interruptores automáticos y contar con tomas dedicadas para equipos de alto consumo. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante, evitar conexiones en cadena, asegurarse de que los cables no representen un peligro de marcado y realizar revisiones periódicas.

En particular, los electrodomésticos de alto consumo, como microondas, planchas o freidoras de aire, nunca deben conectarse a regletas convencionales; lo más seguro es conectarlos directamente a la toma de corriente fija de la pared.