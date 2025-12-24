En Navidad, un error común al usar las luces decorativas puede incrementar significativamente el consumo de energía en el hogar

La Navidad es una de las fechas más importantes del año, no solo porque conmemora el nacimiento de Jesús, sino también por las tradiciones que cobran protagonismo durante diciembre, como el intercambio de regalos, una costumbre arraigada tanto en Colombia como en muchos otros países.

Con la llegada del último mes del año, calles, hogares, centros comerciales y espacios públicos se transforman con luces, árboles decorados, pesebres y una paleta de colores característica en la que predominan el rojo, el verde y el dorado. Esta ambientación festiva crea un ambiente especial, pero también puede tener un impacto en el consumo de energía si no se realiza de manera adecuada.

Uno de los aspectos que suele pasar desapercibido al momento de decorar los hogares es el tipo de iluminación que se utiliza. El uso de luces inadecuadas o poco eficientes puede traducirse en un aumento significativo del consumo eléctrico, algo que se ve reflejado directamente en la factura del mes siguiente.

Las luces se deben apagar cuando no están en uso. Foto: Getty Images

Las luces navideñas, tanto en interiores como en fachadas, suelen permanecer encendidas durante varias horas al día e incluso toda la noche. Aunque muchas incorporan tecnología LED, el consumo acumulado puede ser considerable si no se controlan los tiempos de uso.

Según el portal Computer Hoy, este problema se agrava cuando se emplean luces demasiado antiguas, que no cuentan con los estándares de eficiencia energética actuales. Este tipo de tecnología obsoleta puede desperdiciar cerca del 90 % de la energía en forma de calor, lo que eleva el gasto eléctrico cuando se utilizan varias guirnaldas durante largos periodos.

En contraste, las luces LED modernas ofrecen el mismo nivel de iluminación con un consumo mucho menor, de apenas unos cinco vatios. Gracias a ello, permiten reducir hasta en un 80 % el consumo de energía sin sacrificar luminosidad. Además, aportan mayor seguridad al no emitir calor, lo que disminuye el riesgo de accidentes al estar en contacto con materiales inflamables.

Las luces de Navidad muy antiguas puede consumir más energía. Foto: Getty Images

El incremento del consumo energético en Navidad no se limita únicamente a la iluminación. El uso intensivo del horno, uno de los electrodomésticos que más energía demanda, también influye notablemente. Abrir la puerta con frecuencia provoca una pérdida de temperatura que obliga al aparato a trabajar a máxima potencia.

Para evitarlo, se recomienda controlar la cocción con la luz interior, aprovechar el calor residual apagándolo antes de finalizar y preparar varios platos de manera consecutiva.

Finalmente, mantener aparatos conectados sin uso, dejar luces encendidas innecesariamente y adoptar hábitos poco eficientes contribuye al aumento del consumo. Implementar prácticas responsables permite disfrutar de las celebraciones navideñas sin que el impacto económico se convierta en una preocupación.