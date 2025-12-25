Tecnología

El dispositivo que recomiendan los expertos para reducir el precio del recibo de energía: la apuesta ahorrativa de año nuevo

El ahorro de energía en casa ya no depende solo de apagar luces, sino de controlar mejor los aparatos eléctricos.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

25 de diciembre de 2025, 12:07 p. m.
Un dispositivo doméstico empieza a destacarse como solución práctica frente al alto costo del recibo de luz.
Un dispositivo doméstico empieza a destacarse como solución práctica frente al alto costo del recibo de luz. Foto: Getty Images

En medio de posible aumento de los servicios públicos, especialistas en consumo energético coinciden en que un pequeño dispositivo, cada vez más común en los hogares, puede marcar una diferencia real en el valor de la factura de la luz sin necesidad de obras, cambios complejos o conocimientos técnicos.

Un aliado discreto para frenar el gasto invisible

Se trata de los enchufes inteligentes, una alternativa moderna a los tomacorrientes tradicionales que permite decidir cuándo un electrodoméstico recibe electricidad y cuándo no.

A diferencia de desconectar y volver a conectar cables a diario, estos dispositivos funcionan como un interruptor digital que puede activarse o apagarse incluso cuando no hay nadie en casa.

Una instalación deficiente puede dañar equipos electrónicos sensibles, como televisores, computadores o neveras.
Este tipo de dispositivos permite decidir cuándo un electrodoméstico recibe energía, incluso si no hay personas en la vivienda. Foto: Getty Images

Uno de sus principales beneficios es que ayudan a eliminar el llamado “consumo fantasma”, es decir, la energía que siguen usando televisores, cargadores, cafeteras o consolas aun cuando están apagados.

Según datos citados por la compañía energética española Iberdrola, este gasto silencioso puede representar entre el 7 % y el 11 % del consumo total de una vivienda promedio, un porcentaje que se traduce en dinero perdido cada mes.

Expertos señalan la manera clave para evitar que suba el consumo de energía con el Smart TV

Control desde el celular y más opciones para ahorrar

Estos enchufes se manejan desde una aplicación móvil que permite encender o apagar los aparatos a distancia, fijar horarios específicos o establecer tiempos límite de funcionamiento. Por ejemplo, se puede programar que el router, el televisor o el equipo de sonido se apaguen automáticamente durante la noche o cuando la vivienda queda vacía.

Se debe tener cuidado al usar enchufes inteligentes porque presentan ciertos riesgos si no se instalan o utilizan correctamente.
Programar horarios de encendido y apagado se convierte en una forma sencilla de evitar consumos innecesarios durante la noche. Foto: Getty Images

La instalación es sencilla y no requiere cables adicionales ni intervenciones técnicas: basta con conectarlos al tomacorriente y vincularlos a la red WiFi del hogar. La mayoría es compatible tanto con Android como con iOS, lo que facilita su uso desde casi cualquier celular.

Algunos modelos incorporan funciones extra pensadas para reforzar el ahorro y la comodidad, como el modo “away”, que simula presencia cuando no hay nadie en casa; el seguimiento del consumo eléctrico en tiempo real; temporizadores automáticos y en ciertos casos, control por voz.

Todo esto convierte a los enchufes inteligentes en una herramienta práctica para quienes buscan empezar el año con un uso más consciente de la energía y una factura menos abultada al final del mes.

