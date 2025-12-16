Expertos señalan la manera clave para evitar que suba el consumo de energía con el Smart TV

Los televisores Smart TV se han convertido en una parte esencial de muchos hogares y especialmente en ciertas épocas del año su uso aumenta de manera notable, épocas como diciembre o Semana Santa suelen estar marcadas por reuniones familiares y maratones de películas y series.

Junto con el entretenimiento también entra el tema del gasto de energía que generan estos dispositivos y ante esta situación, especialistas recomiendan hacer uso de diferentes funciones prácticas para poder hacer uso del Smart TV sin que la factura se dispare.

Apagar el Smart TV a tiempo

Una de las herramientas más útiles para controlar el consumo es la función del temporizador, muchos usuarios dejan su televisor encendido durante toda la noche, incluso cuando nadie lo está viendo.

Los temporizadores del Smart TV ayudan a evitar que quede encendido toda la noche. | Foto: Getty Images / Canva

Programar el apagado automático permite que el aparato se desconecte a horas específicas, evitando gasto innecesario y contribuyendo a prolongar su vida útil, esta función simple de activar, es uno de los recursos prácticos para quienes quieren mantener bajo el consumo sin renunciar al confort.

Brillo, contraste y modos de ahorro: pequeños ajustes, gran impacto

Otro aspecto importante está en la regulación de la imagen, ya que ajustar el brillo y el contraste de manera automática según la luz del ambiente ayuda a que el televisor solo consuma lo imprescindible.

Además, fabricantes como LG recomiendan usar los “Modos de Imagen Eco y Ahorro Energético: use los ajustes predefinidos que disminuyen el consumo energético sin comprometer significativamente la calidad visual”.

Los modos Eco y Ahorro Energético reducen el gasto sin afectar la calidad de imagen. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Con estos ajustes, es posible ver series y películas con claridad, mientras el aparato trabaja de forma más eficiente.

Hacer uso de estas configuraciones benefician el bolsillo al momento de pagar el recibo de energía y hacer un uso responsable de la electricidad en el hogar.