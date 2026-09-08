A solo unas horas de Bogotá: el destino del Tolima que enamora con pescado fresco y comida tradicional

A unas pocas horas de Bogotá existe un destino que combina clima cálido, turismo y una tradición gastronómica que tiene al pescado como una gran protagonista. Se trata de Honda, Tolima, un municipio ubicado cerca del río Magdalena y reconocido por sus preparaciones con pescado fresco, una opción llamativa para quienes buscan una escapada de fin de semana.

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Honda está aproximadamente a tres horas de Bogotá en carro, mientras que el viaje en bus puede extenderse hasta cuatro horas, dependiendo del recorrido.

Aunque el calor puede sentirse con fuerza, el viaje tiene un atractivo especial para quienes disfrutan descubrir sabores tradicionales y conocer la cocina de diferentes regiones del país.

La cercanía con el río Magdalena ha permitido que la pesca artesanal tenga un papel importante en la economía local. Además, esta actividad facilita el acceso a diferentes especies que terminan convertidas en platos típicos de restaurantes y establecimientos de la zona.

La mojarra es uno de los pescados que hacen parte de la gastronomía de La Virginia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los platos más buscado es el viudo de pescado. Esta preparación requiere anticipación, pues el pescado suele salarse desde el día anterior para conseguir un sabor más marcado.

Al momento de servicio, suele estar acompañado de plátano, yuca, papa y arroz, una combinación que convierte el plato en una comida bastante completa.

Otra opción tradicional es el sancocho de pescado, una sopa sustanciosa que tiene verduras, plátano y un caldo hecho con pescado.

Aunque Honda tiene temperaturas elevadas durante el día, este plato continúa siendo una de las preparaciones que hacen parte de la oferta gastronómica del municipio.

También está el pescado sudado o frito. El primero se prepara con un guiso de tomate y cebolla, mientras que el segundo pasa por aceite caliente hasta conseguir una textura crocante. Ambos suelen acompañarse con patacones, ensalada y aguacate.

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En los restaurantes de Honda pueden encontrarse especies como el bocachico, considerado uno de los pescado más solicitados por los visitantes. El bagre y el nicuro también aparecen en diferentes preparaciones, especialmente sudados y sopas. Por su parte, el capaz puede encontrarse durante determinadas temporadas, relacionadas con el comportamiento del río.

Así, Honda se presenta como una opción cercana para quienes quieren cambiar de ambiente sin viajar demasiado lejos de Bogotá. Su río, su clima y, especialmente, sus platos de pescado hacen del municipio un destino interesante para una escapada gastronómica.