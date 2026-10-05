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¿Le sonrió la suerte? Estos son los resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 5 de octubre

Los apostadores conocieron una sorpresiva cifra tras el nuevo sorteo.

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Redacción Loterías
5 de octubre de 2026 a las 11:01 a. m.
Resultados de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita.
Resultados de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este lunes, 5 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este domingo 24 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4996 del Super Astro Luna, revelando los resultados que entregan premios multimillonarios a sus jugadores.
Super Astro Luna del 4 de octubre 2026: Resultados, signo y números ganadores

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6785 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 4171, mientras que la quinta balota fue el 5.

Resultados del sorteo 6785 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4171.
  • Quinta balota: 5.
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6786 - La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de abril.
Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo 4 de octubre de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 4 de octubre de 2026: 1189 — Quinta balota: 5.
  • Sorteo del 3 de octubre de 2026: 8999 — Quinta balota: 8.
  • Sorteo del 2 de octubre de 2026: 0467 — Quinta balota: 1.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 4 de octubre de 2026: 8644 — Quinta balota: 3.
  • Sorteo del 3 de octubre de 2026: 7351 — Quinta balota: 6.
  • Sorteo del 2 de octubre de 2026: 6712 — Quinta balota: 1.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este martes, 6 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.