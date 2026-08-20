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Consulte los resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves 20 de agosto de 2026

Si su apuesta resulta ganadora, conserve el comprobante en buen estado.

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Redacción Loterías
20 de agosto de 2026 a las 10:56 a. m.
Antioqueñita: resultados de la lotería.
Antioqueñita: resultados de la lotería. Foto: La Antioqueñita - Getty Images / Montaje SEMANA

Este jueves, 19 de agosto de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 19 de agosto de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6693 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 6647 mientras que la quinta balota fue el 5.

Resultados del sorteo 6693 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6647
  • Quinta balota: 5
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6694 - La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: XXX
  • Quinta balota: X
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El nuevo sorteo del Super Astro Sol ya entregó el número y signo ganadores.
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 19 de agosto de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 19 de agosto de 2026: 4727 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 18 de agosto de 2026: 9597 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 17 de agosto de 2026: 9536 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 19 de agosto de 2026: 1751 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 18 de agosto de 2026: 6032 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 17 de agosto de 2026: 0007 – Quinta balota: 5

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 20 de agosto de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.