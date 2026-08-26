El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y cifras ganadoras del miércoles 26 de agosto

Los resultados de algunos de los principales juegos de chance en Colombia generan atención entre quienes participaron en los sorteos de este miércoles 26 de agosto de 2026. Entre ellos se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos números ganadores se conocen a medida que avanzan las diferentes jornadas.

En el caso de El Dorado, el sorteo de la mañana ya tiene resultado. Los demás resultados de la jornada deben consultarse de acuerdo con el horario de cada modalidad. El Paisita Día se realiza de lunes a sábado a la 1:00 de la tarde, mientras que La Caribeña Día tiene su sorteo a las 2:30 p. m.

Resultados loterías del miércoles 26 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3820.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Es importante que quienes participaron revisen el número completo de su tiquete y la modalidad correspondiente, ya que cada juego cuenta con horarios y condiciones diferentes. Además, antes de reclamar un eventual premio, se recomienda verificar la información en los canales oficiales del operador, pues son estos los que determinan los resultados válidos.