¿Fue ganador? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche del martes, 30 de junio de 2026

Este martes, 30 de junio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

¿Ganó? Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 30 de junio

El sorteo 8477 dejó como número ganador el 3527, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 0.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 30 de junio de 2026

Premio mayor: 3527

Tres últimos: 527.

Dos últimos: 27.

Cifra completa: 3527.

La Quinta: 0.

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 30 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente.

Cifra completa: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 01 de julio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

29 de junio de 2026 - 7005. La Quinta: 0.

La Quinta: 28 de junio de 2026 - 5190. La Quinta: 0.

La Quinta: 27 de junio de 2026 - 4616. La Quinta: 0.

Chontico Noche