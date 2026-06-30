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¿Ganó? Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 30 de junio

Si su número coincide con alguno de los resultados, es recomendable verificar las condiciones para reclamar el dinero correspondiente.

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Redacción Loterías
30 de junio de 2026 a las 11:22 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya se realizaron este martes 30 de junio, por lo que miles de apostadores en Colombia ya pueden verificar si la suerte estuvo de su lado.

Como ocurre cada día, estos juegos de azar reunieron a participantes de diferentes regiones del país, quienes esperaban conocer las combinaciones ganadoras para comprobar sus boletos y saber si obtuvieron algún premio.

A continuación, consulte los resultados oficiales de los sorteos de este martes 30 de junio:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4268.
  • La Quinta: 6.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Si su número coincide con alguno de los resultados, es recomendable revisar el plan de premios y verificar las condiciones para reclamar el dinero correspondiente. Asimismo, conserve el tiquete en buen estado, ya que este será requerido al momento de hacer efectivo cualquier premio.

En caso de dudas o diferencias entre publicaciones informativas, los resultados válidos serán únicamente los consignados en las actas oficiales de cada sorteo.