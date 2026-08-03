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¿Le sonrió la suerte? La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de hoy lunes 3 de agosto

Un nuevo juego se realizó y dio sorpresiva cifra a los apostadores.

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Redacción Loterías
3 de agosto de 2026 a las 10:06 a. m.
La Antioqueñita del domingo.
La Antioqueñita del domingo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Sorteo de Super Astro Luna de este domingo, 2 de agosto de 2026
Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo de este domingo, 2 de agosto de 2026

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este lunes, 3 de agosto de 2026, el número ganador fue 6240, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 2.

Resultados del sorteo 6659 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6240
  • Quinta balota: 2
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6660 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Los sorteos del Sinuano se realizaron con normalidad durante el lunes festivo, tanto en la tarde como en la noche.
Lotería El Sinuano Día y Noche del domingo 2 de agosto de 2026: conozca los resultados

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 2 de agosto de 2026: 0651 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 1 de agosto de 2026: 0994 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 31 de julio de 2026: 8456 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 2 de agosto de 2026: 1217 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 1 de agosto de 2026: 5986 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 31 de julio de 2026: 1260 – Quinta balota: 2

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este martes, 4 de agosto de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.