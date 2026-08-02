Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo de este domingo, 2 de agosto de 2026

En la noche de este domingo 2 de agosto se llevó a cabo el sorteo 8200 del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país, que entrega un premio mayor de hasta 42.000 veces el valor de la apuesta para quienes acierten el número y el signo zodiacal.

Durante la transmisión oficial por Canal 1 se confirmó que el premio principal correspondió al número 7970, bajo el signo Escorpión.

Estos fueron los resultados de los sorteos más recientes del Super Astro Luna:

1 de agosto de 2026: 6615 – Tauro.

6615 – Tauro. 31 de julio de 2026: 3964 – Tauro.

3964 – Tauro. 30 de julio de 2026: 3054 – Tauro.

3054 – Tauro. 29 de julio de 2026: 0638 – Acuario.

Super Astro Luna jugó hoy, 2 de agosto de 2026 Foto: Getty Images

El próximo sorteo del Super Astro Luna se realizará el 3 de agosto de 2026 a las 10:50 p. m. y podrá seguirse en vivo por la señal de Canal 1. Los resultados también estarán disponibles a través de los canales oficiales del juego.

Premios del Super Astro Luna

Los premios dependen de la cantidad de aciertos obtenidos:

Cuatro cifras y signo zodiacal: 42.000 veces el valor apostado.

42.000 veces el valor apostado. Tres cifras y signo zodiacal: 1.000 veces la apuesta.

1.000 veces la apuesta. Dos cifras y signo zodiacal: 100 veces el monto apostado.

Super Astro Sol: número y signo ganador del sorteo 5494, de este sábado, 1 de agosto de 2026

¿Cómo jugar?

Para participar, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de cada apuesta oscila entre 500 y 10.000 pesos por jugada individual.