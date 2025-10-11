Colombia clasifica a semifinales del Mundial Sub-20: Neyser Villarreal se lució contra España

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial Sub-20, luego de vencer a España con triplete de Neyser Villarreal. Ahora espera rival que saldrá de la serie de México vs. Argentina.

Neyser Villarreal abrió el marcador a los 39 minutos de partido, luego de una genialidad de Óscar Perea y la asistencia de Jordan Barrera para la aparición del goleador en el primer palo.

Con la ventaja en el marcador, se esperaba que Colombia controlara el resultado en el segundo tiempo. No obstante, los españoles se sacudieron y le dieron la vuelta en menos de tres minutos.

Rayane Belaid marcó el empate al minuto 56 y Jan Virgili decretó el 2-1 parcial a los 59.

Cuando todo parecía perdido para la Selección Colombia, apareció Neyser con toda su capacidad en la definición. A los 64′, recibió un pase en profundidad y definió de manera categórica para devolver la ilusión de la Tricolor en el Estadio Fiscal de Talca.

Neyser Villarreal definiendo con calidad en el arco de España | Foto: AP

Sobre los últimos minutos del compromiso, Neyser apareció de nuevo para decretar su triplete y sentenciar la victoria de la Tricolor (3-2).

El árbitro señaló un penal cuando quedaban solo segundos para el pitazo final, pero la tarjeta verde apareció justo a tiempo. Luego de la revisión en el monitor, el cuerpo arbitral cambió la decisión a tiro libre en el borde del área.

Justo después de esa jugada, el juez señaló el final y confirmó la clasificación de la Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20.