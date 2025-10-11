Suscribirse

Colombia clasifica a semifinales del Mundial Sub-20: Neyser Villarreal se lució contra España

La Tricolor está entre las mejores cuatro selecciones del mundo, luego de su victoria en los últimos minutos del partido.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

11 de octubre de 2025, 10:01 p. m.
Colombia's Neyser Villareal celebrates scoring his side's second goal against Spain during a FIFA U-20 World Cup quater-final soccer match at Fiscal Stadium in Talca, Chile, Saturday, Oct. 11, 2025. (AP Photo/Andre Penner)
Neyser Villarreal celebrando uno de sus tres goles contra España | Foto: AP

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial Sub-20, luego de vencer a España con triplete de Neyser Villarreal. Ahora espera rival que saldrá de la serie de México vs. Argentina.

Neyser Villarreal abrió el marcador a los 39 minutos de partido, luego de una genialidad de Óscar Perea y la asistencia de Jordan Barrera para la aparición del goleador en el primer palo.

Contexto: Vinculan a esta joya de Selección Colombia Sub-20 con Atlético Nacional: llegaría para 2026

Con la ventaja en el marcador, se esperaba que Colombia controlara el resultado en el segundo tiempo. No obstante, los españoles se sacudieron y le dieron la vuelta en menos de tres minutos.

Rayane Belaid marcó el empate al minuto 56 y Jan Virgili decretó el 2-1 parcial a los 59.

Cuando todo parecía perdido para la Selección Colombia, apareció Neyser con toda su capacidad en la definición. A los 64′, recibió un pase en profundidad y definió de manera categórica para devolver la ilusión de la Tricolor en el Estadio Fiscal de Talca.

Colombia's Neyser Villareal scores his side's second goal against Spain during a FIFA U-20 World Cup quater-final soccer match at Fiscal Stadium in Talca, Chile, Saturday, Oct. 11, 2025. (AP Photo/Andre Penner)
Neyser Villarreal definiendo con calidad en el arco de España | Foto: AP

Sobre los últimos minutos del compromiso, Neyser apareció de nuevo para decretar su triplete y sentenciar la victoria de la Tricolor (3-2).

El árbitro señaló un penal cuando quedaban solo segundos para el pitazo final, pero la tarjeta verde apareció justo a tiempo. Luego de la revisión en el monitor, el cuerpo arbitral cambió la decisión a tiro libre en el borde del área.

Justo después de esa jugada, el juez señaló el final y confirmó la clasificación de la Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20.

En desarrollo...

