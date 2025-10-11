Esto dijo la prensa española tras caer ante Colombia en el Mundial Sub-20: “Ayuda del árbitro”

Néiser Villarreal tuvo una noche soñada contra España (2-3) y clasificó a la Selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20.

La Tricolor vuelve a estas instancias después de 22 años y lo hace eliminando a una de las favoritas al título.

La prensa española se pronunció luego de la derrota, cuestionando la decisión del árbitro Joe Dickerson de reversar un penal que había pitado previamente a favor de ‘La Roja’.

“Con sus armas y con la ayuda final del árbitro, Colombia eliminó a España en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Un hat-trick de Villarreal, delantero que ha estado en la agenda del Atlético, y una decisión inexplicable del árbitro en el descuento acabaron con la travesía de La Rojita en Chile", expuso el Diario AS.

Específicamente sobre esa jugada, explicaron: “En el descuento, España soñó con la prórroga tras un penalti claro a Rayane, que por razones desconocidas, tras revisión, el árbitro señaló como falta al borde el área”.

Joseph Dickerson, árbitro de España vs. Colombia | Foto: FIFA via Getty Images

Elogios a Néiser Villarreal

Más allá de la polémica, en España destacan la presentación de Néiser Villarreal y destacan su capacidad para definir en los momentos más críticos del compromiso.

“No pudo ser. España cayó de la forma más cruel. La Sub-20 rozó por momentos las semifinales del Mundial Sub-20, pero se topó con la versión más letal de Néiser (‘Ney’) Villarreal. El delantero colombiano apagó el sueño español en Talca en el 89′ tras una remontada fugaz de los de Paco Gallardo en cuestión de tres minutos", escribieron en el diario Marca.

Sobre el penal no pitado, indicaron: “Rayane cayó dentro del área y por un instante pareció que el milagro era posible, pero tras la revisión, el colegiado determinó que el contacto se había producido fuera. Pablo García ejecutó la falta sin fortuna y España murió en la orilla, con la sensación de haberlo tenido tan cerca como siempre”.

En Mundo Deportivo, desde Cataluña, también quedaron sorprendidos con la contundencia del delantero colombiano: “Final amargo e inesperado el que tuvo España en la eliminatoria de cuartos de final del Mundial sub-20 ante Colombia. Y es que después de remontar en la segunda parte y controlar el partido desde entonces, no pudo parar a Neiser Villarreal, que firmó un hat-trick con un gol decisivo en el 89’ que dio el pase a los cafeteros”.

Sport destacó la posibilidad de que Néiser dé el salto a Europa, después del Mundial. “El factor Néiser Villarreal decantó la balanza. El ‘9’, que ya había sido artillero del Sudamericano y figuró en la agenda del Barça este año, fue, con su hat-trick, el verdugo de una España que, tal vez, mereció algo más de suerte y cayó de forma demasiado cruel ante Colombia (2-3)”, señaló el medio catalán.

Néiser Villarreal celebrando su gol contra España | Foto: AP

Colombia va por el título

Néiser Villarreal no podrá jugar el partido de semifinales, pues vio una tarjeta ante España y cumplirá sanción por acumulación de amarillas.

En su lugar, podría estar Emilio Aristizábal, que empezó este Mundial Sub-20 como titular y ha perdido protagonismo.