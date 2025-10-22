En el país, la Selección Colombia Sub-20 dio de qué hablar durante el Mundial que se jugó hasta hace pocos días en Chile.

Haber logrado un tercer puesto ante Francia, luego de la semifinal perdida con Argentina dio a entender que el futuro del combinado patrio es prometedor.

Para algunos, la derrota con los sudamericanos a un paso de la final fue “más de lo mismo”, mientras que otros reconocieron más, ser terceros del mundo.

Plantel de Colombia Sub-20 recibiendo la medalla del tercer puesto en el Mundial. | Foto: FIFA via Getty Images

Opiniones divididas hubo en todo el territorio nacional. Lo sorprendente es que ese distanciamiento de pensamiento también quedó en la misma selección que jugó el Mundial.

Según lo dado a conocer por Jordan García, portero titular, estos no se sintieron a gusto con lo dicho por su entrenador, César Torres.

“Yo sí siento que nos faltó, que fracasamos, queríamos llevarle un título a Colombia”, fueron las palabras de su momento de parte del entrenador.

“No fue un fracaso”

En una entrevista reciente con el Vbar, de Caracol Radio, el portero García hizo un balance de lo hecho por él y sus compañeros en el Mundial.

Sobre la calificación que le da a su nivel en la cita orbital: “Se hizo un buen trabajo. De un 10 pensaría que fue un 9”.

Sacando pecho de lo hecho por él y sus compañeros, este refutó la manera en que el entrenador habló por no ser campeones: “El profe César dijo que fue un fracaso, pero no fue”.

Jordan García fue el dueño del arco a lo largo de todo el Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

“Quería ser campeón del mundo, pero no lo fue”, agregó García.

Sin querer -aparentemente- entrar en discusión alguna con su técnico, de igual manera García demostró estar alejado del pensamiento que pudiera tener Torres.

En copas del mundo de esta categoría menor, la Tricolor ha sido dos veces tercera a lo largo de toda la historia.

Durante el certamen de 2003 fue la primera vez, y ahora lo repitió en el campeonato de 2025.

Jordan García jugará con James Rodríguez

Una vez se acabó el certamen que estaba disputando García, se dio a conocer en el país su firma con Club León, de México.

Este confirmó lo anticipado por el periodista Mariano Olsen así: “Ya pertenezco a Club León. Se firmó y todos quedaron contentos”, dijo al Vbar.

Sobre la elección del cuadro manito, todo parece indicar de que pasó por un beneficio para todos los involucrados: “La propuesta dejó a todos contentos. Eso fue lo que llevó a ese club”.

Adicional a ello, le fue preguntado sobre una charla con el 10 de la fiera. Su cercanía por la nacionalidad parece haber hecho que Rodríguez se comportase como un verdadero anfitrión para García.

James Rodríguez, volante de Club León | Foto: Getty Images

“Sí tuve la oportunidad de hablar con James. Él me invitó a su casa; ‘ojalá y pueda estar para apoyarte’, me dio buenas referencias del club”, reveló del amable trato del cucuteño.