Figura de Colombia Sub-20 confirmó su venta a club del exterior: transacción “ya se firmó”

Hace un par de días finalizó el Mundial Sub-20 para la Selección Colombia, que dirigió el entrenador, César Torres, con una actuación que emocionó al país, luego de que el sueño de ser campeones llegara hasta las semifinales, donde Argentina sacó a la Tricolor.

A pesar del dolor que esa eliminación produjo, el conjunto cafetero disputó el tercer puesto con todo el honor y lo terminó ganando ante una potencia como Francia.

Jordan García pasará de Fortaleza al Club León | Foto: Getty Images

Uno de los hombres que tuvo rendimiento alto en la cita orbital fue el portero, Jordan García.

Este milita en Fortaleza de Bogotá, pero en los próximos meses se le verá dar el salto internacional hacia México, más específicamente a Club León.

Si bien la presentación oficial no se ha dado, la prensa deportiva nacional lo dio como un hecho durante los últimos días.

Adicional a esto, el mismísimo arquero dio a conocer en las últimas horas lo que depara para su futuro: “Ya pertenezco a Club León. Se firmó y todos quedaron contentos”.

En una entrevista con el Vbar, de Caracol Radio, este dio más detalles de cuándo se daría su incorporación oficial a los de Guanajuato.

“El presidente me ha escrito, pero no me han dicho cuándo me tenga que presentar. Creo que en diciembre empieza la pretemporada y si juego finales será días después”, reveló de lo que se tendría programado.

Sobre la elección del cuadro manito, todo parece indicar de que pasó por un beneficio para todos los involucrados: “La propuesta dejó a todos contentos. Eso fue lo que llevó a ese club”.

Adicional a ello, le fue preguntado sobre una charla con el 10 de la fiera. Su cercanía por la nacionalidad parece haber hecho que Rodríguez se comportase como un verdadero anfitrión para García.

“Sí tuve la oportunidad de hablar con James. Él me invitó a su casa; ‘ojalá y pueda estar para apoyarte’, me dio buenas referencias del club”, reveló del amable trato del cucuteño.

Fortaleza y balance del Mundial

Fortaleza está dando de qué hablar por estar cerca de la clasificación a las finales. Ahora que García se ha incorporado, este les aportará para seguir en lo alto de Liga.

“Afrontar lo que es Pasto y ya estamos preparándonos para eso”, dijo responsable del próximo partido.

Jordan García fue el dueño del arco a lo largo de todo el Mundial Sub-20 | Foto: Getty Images

Sobre la calificación que le da a su nivel en la cita orbital: “Se hizo un buen trabajo. De un 10 pensaría que fue un 9”.

Sacando pecho de lo hecho por él y sus compañeros, este refutó la manera en que el entrenador habló por no ser campeones: “El profe César dijo que fue un FRACASO, pero no fue”.

“Quería ser campeón del mundo, pero NO lo fue”, agregó García.

“Fue un buen equipo. Demostramos lo que éramos y daremos de qué hablar con el tiempo”, auguró de lo que será una camada que puede que aporte a la Selección Mayor de Colombia.

Sobre su referente y equipo al que aspira llegar también respondió: “David (Ospina) en su tiempo siempre miraba los partidos. Compartí con ellos en Barranquilla”.