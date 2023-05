Continúa la debacle en el Deportivo Cali: una nueva renuncia genera conmoción

Deportivo Cali pasa días de pesadilla por cuenta de su mala situación económica. La deuda de 86 mil millones de pesos, más el retraso de los pagos con respecto a jugadores y miembros del club, han desatado una total debacle en estos días, creando discordia entre el plantel profesional y los directivos.

Todo el caos se dio desde el pasado martes cuando se conoció que los jugadores no se presentaron en la Sede de Pance para el entrenamiento previo al duelo con el Boyacá Chicó.

Un día más tarde, el plantel se plantó en su posición y se negó a presentarse para el partido del miércoles, ya que no le habían pagado. Sin embargo, Jorge Luis Pinto reunió a varios para convencerlos y jugar el último choque de la Liga BetPlay, aunque varios se negaron.

Deportivo Cali terminó en el puesto 14 de la Liga BetPlay. - Foto: DIMAYOR

Con el campeonato terminado en materia deportiva, la desbancada en el club se empezó a conocer. Este jueves mediante un comunicado oficial, el equipo confirmó las primeras salidas de cara al siguiente semestre.

El primero en ser anunciado fue el portero Kevin Dawson, quien alegó problemas familiares, razón por la que se dio su salida. “Se dio por finalizado de mutuo acuerdo el contrato con el jugador Kevin Emiliano Dawson Blanco. Lo anterior, debido a motivos personales que llevaron al guardameta a tomar esta difícil decisión”, se lee en la misiva emitida por el club.

Y se agrega: “La institución le agradece su invaluable profesionalismo y compromiso durante estos meses y le desea muchos éxitos en su camino profesional y personal”.

Comunicado Deportivo Cali sobre la salida de Dawson. - Foto: Prensa Deportivo Cali

Otra nueva renuncia

Con la relación destruida con varios jugadores del plantel, este viernes una noticia generó conmoción en las filas del Cali. Según el periodista Carlos Arango, en esta oportunidad el que dio el paso al costado fue el mismo presidente Luis Fernando Mena, quien en una reunión no compartió varios puntos de la junta directiva y presentó su carta.

“Durante en informe de Gestión presentado por Jorge Luis Pinto hoy, varios miembros de la junta lo objetaron. Muy molesto, el presidente Luis Fernando Mena dijo que renunciaba y salió del recinto, veremos qué pasa con este nuevo intento de renuncia”, informó el periodista de Cali.

La noticia generó sorpresa en las toldas del Cali, pues en los siguientes días se podrían dar más renuncias, dejando a la deriva al club.

Durante en informe de Gestion presentado por Jorge Luis Pinto hoy, varios miembros de junta lo objetaron, muy molesto el presidente Luis Fernando Mena dijo que renunciaba y salió del recinto, veremos qué pasa con este nuevo intento de renuncia — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) May 19, 2023

En materia de jugadores, a Dawson se podrían agregar las salidas de jugadores como Daniel Mantilla, quien durante los últimos meses ha alegado la falta de pagos del club, y Jhon Vásquez, quien este jueves anunció su salida.

“La verdad, lo que vivimos ahora en Deportivo Cali hasta el momento no lo había vivido, son experiencias que quedan como deportista y toca aprender a vivir con eso”, dijo el jugador en Zona Libre de Humo.

El cartagenero tiene contrato vigente con el Cali, pero no quiso confirmar su continuidad. “Es algo muy complicado y triste, saber que tanta cosa que pasó, que jugamos, que no jugamos, que nos van a pagar y puras mentiras, es algo triste”, lanzó.

Vásquez reveló que “hasta el día de hoy el plantel profesional se fue a vacaciones sin pago, las 5 quincenas algunos jugadores y en mi caso 6 quincenas. Hasta el momento todo quedó como siempre, en falsas promesas”.

“Soy una persona agradecida cuando me brindan la mano, independiente de que no me han pagado por tres meses, me debo al Deportivo Cali, me dio la oportunidad de llegar a un club grande. Aún no puedo decir si voy a continuar con el club, no lo sé, me puedo ir libre ahora, pero no es la idea salir mal del club que me dio la oportunidad”, dijo.