“Puras mentiras”: Jhon Vásquez saca a la luz el drama que viven los jugadores del Deportivo Cali

Deportivo Cali pasa por uno de los momentos más dramáticos de toda su historia. Sumado a los malos resultados deportivos, el club vallecaucano se encuentra sumido en una profunda crisis financiera que ha llegado al punto de adeudar varias quincenas a sus jugadores.

Durante esta semana el plantel tomó la decisión de no entrenar como mecanismo de presión para exigir el pago que se habían comprometido a efectuarles el pasado lunes, y que para sorpresa de los propios futbolistas nunca llegó.

Los miembros de la junta directiva se acercaron para negociar y lograron acordar que jugaran el último partido del semestre ante Boyacá Chicó, en el que tuvieron dos bajas sensibles como consecuencia de la delicada situación. Antes del juego, el portero Kevin Dawson y el volante Daniel Mantilla se negaron a saltar al campo y presentaron su renuncia, esperando conseguir una mejor opción para su futuro.

El resto del plantel sí estuvo disponible para Jorge Luis Pinto y cerró la campaña con un empate 0-0, que es la fiel muestra de lo que pasa al interior de la institución y que ya ha explotado irremediablemente ante la luz pública.

Deportivo Cali empató sin goles ante Boyacá Chicó en la fecha 20 - Foto: DIMAYOR

Luis Fernando Mena, presidente del Cali, se reunió con el Ministerio del Deporte ante la posibilidad de perder el reconocimiento deportivo. Fuentes cercanas a SEMANA confirmaron que, por ahora, no se les quitará dicho reconocimiento, pero les exigieron cumplir una serie de requerimientos y el monitoreo para cumplirlos será constante.

Ahora que terminó el campeonato, el cuadro azucarero se puede enfrentar a una ola de renuncias sin precedentes, al tiempo que se arriesga a sanciones graves por no cumplir sus compromisos laborales con los empleados.

Acolfutpro, sindicato de los jugadores profesionales, ha mostrado todo su apoyo con los miembros del Deportivo Cali y aseguró que los acompañará en todo momento para exigir el respeto de sus derechos.

Presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, y DT del equipo, Jorge Luis Pinto. - Foto: @AsoDeporCali

“Jugué por amor al club”

Hasta ahora eran pocos los testimonios que salían al respecto desde el plantel, pero ante lo complicado de la situación, los jugadores han tenido que levantar su voz esperando que les resuelvan los salarios adeudados por más de dos meses.

Jhon Vásquez, figura del equipo y campeón en 2021, reveló que pensó en no presentarse al partido, pero lo hizo por respeto a la hinchada que los apoyó durante el momento más difícil. “La verdad, lo que vivimos ahora en Deportivo Cali hasta el momento no lo había vivido, son experiencias que quedan como deportista y toca aprender a vivir con eso”, dijo en Zona Libre de Humo.

El cartagenero tiene contrato vigente con el Cali, pero no quiso confirmar su continuidad. “Es algo muy compicado y triste, saber que tanta cosa que pasó, que jugamos, que no jugamos, que nos van a pagar y puras mentiras, es algo triste”, lanzó.

Jhon Vásquez en el partido ante Chicó - Foto: DIMAYOR

Vásquez reveló que “hasta el día de hoy el plantel profesional se fue a vacaciones sin pago, las 5 quincenas algunos jugadores y en mi caso 6 quincenas. Hasta el momento todo quedó como siempre en falsas promesas”.

“Soy una persona agradecida cuando me brindan la mano, independiente de que no me han pagado por tres meses, me debo al Deportivo Cali, me dio la oportunidad de llegar a un club grande. Aún no puedo decir si voy a continuar con el club, no lo sé, me puedo ir libre ahora, pero no es la idea salir mal del club que me dio la oportunidad”, dijo.

Todo dependerá de la evolución de la situación y lo que acuerde con los directivos. “La junta nos daba promesas y no nos cumplió, jugamos por agradecimiento a la hinchada por todo el apoyo que nos han dado”, completó.