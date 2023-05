Gerardo Bedoya destapa problemas con la disciplina en Santa Fe: “estoy muy molesto”

Independiente Santa Fe pasó del cielo al infierno en menos de una semana. El conjunto cardenal, que venía de golear a Huila en Bogotá, desentonó en su visita al Once Caldas y cayó al décimo lugar de la tabla, quedando fuera de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

Apenas a los seis minutos, Dayro Moreno ya había adelantado al local tras conectar un centro al segundo palo ante la tímida respuesta de Jose Manuel Aja y Fabián Viáfara, defensores del equipo capitalino.

Santa Fe sufrió durante algunos minutos más, pero luego cerca a la media hora de juego se sacudió y logró el empate por medio de Iván Rojas, quien tuvo un par de oportunidades más para marcar, aunque falló en la ejecución.

Por lo visto en el remate del primer tiempo, los leones se ilusionaron con la victoria, pero se encontraron con otro golpe más al 52 por medio de un golazo de cabeza de Andrés Felipe Correa. La sentencia al marcador llegó a los 83 cuando Alejandro García definió en soledad al arco de Espitia y decretó el 3-1 definitivo.

Dayro Moreno y Andrés Correa marcaron los goles del Once Caldas. - Foto: DIMAYOR

Wilson Morelo perdió una opción clara para ponerse al frente - Foto: DIMAYOR

Con caras largas por la derrota y la eliminación, los jugadores de Santa Fe se fueron al vestuario, antes de la rueda de prensa en la que Gerardo Bedoya, técnico encargado, expuso su molestia con la “indisciplina” de los jugadores a la hora de atender sus órdenes.

Sobre el gol del ‘Pecoso’ Correa, que vino de una pelota quieta, Bedoya dijo estar “molesto” porque “me cambiaron de marca y ahí hay indisciplina. Cuando yo asigno una marca tiene que permanecer y cambiamos y nos termina ganando Correa”.

“La sensación es de tristeza, de que se pudo hacer más y no lo pudimos hacer”, agregó en su primera respuesta ante la prensa.

Más adelante, el estratega antioqueño ahondó un poco más en esas instrucciones que no fueron seguidas por el plantel. “Tenemos que hacer caso. Si no hacemos caso y no tenemos disciplina a la hora de obedecer, pues puede pasar esto. Uno analiza todo el día, ve videos para que se les haga más fácil la tarea de contrarrestar las fortalezas de Once Caldas y no entendemos que tenemos que obedecer al entrenador”, lanzó.

“Lo trabajamos, miramos video de los goles que le hicieron a Junior y a Petrolera. Me cambiaron una marca y me cabecea el ‘Pecoso’ Correa donde no tenía la marca asignada. Eso me da tristeza”, sentenció. “Eso me deja mucha molestia, hay que obedecer porque uno trata de hacer las cosas para que ellos estén bien”.

Santa Fe se quedó fuera de los cuadrangulares. - Foto: DIMAYOR

Aunque resaltó las cualidades de Once Caldas, el técnico Bedoya no aprobó el comportamiento de sus dirigidos durante parte del primer tiempo y todo el segundo. “Recibimos goles ingenuos y lastimosamente lo que duele son los goles que nos encajan, son donde más enfatizamos y donde más trabajamos en lo poco que estuvimos”, analizó.

Después del 2-1, el DT mandó más jugadores ofensivos al campo, pero no logró descontar y terminó recibiendo el lapidario tercer gol en contra. “Ellos no se guardan nada. Llegó el desespero y perdimos lo que se hizo. Al menos esa parte emocional se fue al piso. El equipo se cayó y nunca se encontró”, dijo.

Santa Fe quedó eliminado, sin embargo, le faltan tres juegos de Sudamericana para terminar el semestre, compromisos para los que todavía no hay técnico asignado. “Vine a ir partido tras partido. No sé. Ahora le preguntamos al presidente Méndez”, dijo Bedoya, evadiendo la pregunta sobre su continuidad en el banquillo luego de esta derrota que desató la furia de la hinchada.

Desde la dirigencia aseguran que siguen en la búsqueda del candidato idóneo para asumir el cargo, entre tanto, será el mismo cuerpo técnico el que lidere los entrenamientos de la próxima semana.