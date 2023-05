Alberto Gamero se ‘calienta’ ante cuestionamientos por la lesión de Daniel Cataño en Millonarios

Este miércoles, 17 de mayo, se jugó la última fecha del todos contra todos de la Liga Betplay, en el que se confirmaron los tres últimos cupos a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Boyacá Chicó, Independiente Medellín y Deportivo Pasto fueron los últimos tres clasificados, mientras que Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se despidieron del campeonato.

Millonarios, equipo que parecía que terminaría de primero en la fase regular, terminó quedando segundo, detrás de Águilas Doradas, pero siguió conservando el ser cabeza de grupo, por lo que tendrá “el punto invisible” frente a sus rivales del grupo. Sin embargo, la última fecha para los azules dejó bastantes preocupaciones entre los hinchas.

Alberto Gamero y Alexis García hablando antes del partido - Foto: DIMAYOR

El ‘embajador’ jugó la última fecha como local ante Equidad en El Campín y, contrario a lo que muchos pensaban, el entrenador Alberto Gamero decidió jugar con muchos de sus titulares en un partido que no significaba gran cosa para las aspiraciones del equipo y en el que podría haber cuidado a sus mejores fichas, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se le vienen al azul.

Lamentablemente para Millonarios, Daniel Cataño, uno de los mejores jugadores del torneo, salió lesionado de la cancha. Tanto así que sus propios compañeros tuvieron que cargarlo hasta el camerino. Algo que, sin duda alguna, prende las alarmas en los ‘embajadores’, por lo que los hinchas han comenzado a cuestionar a Gamero por poner de titular al futbolista en el partido de este miércoles.

En la rueda de prensa, varios periodistas de medios encargados de cubrir a Millonarios le transmitieron a Gamero la inconformidad de la hinchada por la lesión de Daniel Cataño. Algo que no le gustó para nada al entrenador samario, que se calentó y mostró su molestia afirmando que él no puede saber que un futbolista se va a lesionar en un partido.

Alberto Gamero fue muy criticado por los hinchas azules luego del juego ante Equidad. - Foto: DIMAYOR

“Si yo tengo la culpa de lo que pasó hoy, me la echo, no hay problema. Pero veo que ya estamos hablando... me están haciendo preguntas por lo que pasó hoy. Si hubiera pasado eso en Tunja, la misma pregunta me la hacen hoy: ‘¿qué pasa?, ¿por qué puso a jugar el equipo en Tunja?’. Nadie es adivino, yo no soy adivino”, respondió Álberto Gamero bastante molesto.

Por ahora no ha salido el parte oficial de la lesión de Daniel Cataño, pero inicialmente se cree que no estaría en las primeras fechas del cuadrangular B, en el que Millonarios enfrenta a Independiente Medellín, Boyacá Chicó y América. Por lo que muchos hinchas azules afirman que era completamente innecesario arriesgar los titulares en un partido en el que el ‘embajador’ ya se encontraba completamente clasificado.

Millonarios arrancará las finales del fútbol profesional colombiano el próximo sábado, 20 de mayo, visitando al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Mientras que en Tunja se jugará el domingo el otro partido del grupo entre Boyacá Chicó y América de Cali.

Daniel Cataño se perdería las primeras fechas de los cuadrangulares. - Foto: Twitter @MillosFCoficial

Los azules tienen el reto de poder salir campeones, algo que no consiguen desde 2017 y que cada vez se convierte en mayor presión para el equipo de Gamero, que siempre hace una gran primera fase que le permite llegar como favorito a los cuadrangulares semifinales. No obstante, los ‘embajadores’ nunca han podido responder a ese favoritismo y, siempre que llegan los partidos importantes, el equipo se desinfla y el campeón termina siendo otro.

Al tiempo que se juegan los cuadrangulares semifinales, Millonarios tendrá que jugar las últimas tres fechas de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que tendrá que luchar por confirmar su clasificación a la siguiente fase. Por lo que se viene un partido con poco descanso para los azules, una razón más que tienen los hinchas para cuestionar a Gamero de no haber dejado descansar a sus jugadores titulares ante La Equidad.