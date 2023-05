“Vas a arrepentirte”: Juan Fernando Quintero explota de furia tras la eliminación de Junior

Junior de Barranquilla estuvo clasificado durante unos 15 minutos, pero terminó quedando fuera de los cuadrangulares de la Liga Betplay a raíz de la remontada del Deportivo Pasto ante Envigado (2-1), resultado que no le servía aun cuando ganara de visita al Atlético Huila en la ciudad de Neiva.

Justo antes del entretiempo, Vladimir Hernández había abierto la puerta de la ilusión con un gol que fue convalidado por el VAR y que los mandó de regreso a vestuarios con una victoria parcial.

El tiburón manejó el partido mientras ponía sus oraciones en el Envigado, que por ese momento ganaba en Pasto para sorpresa de todos los interesados en un cupo a las finales. El problema es que Medellín empezó a golear a Unión Magdalena y un penal le dio a los volcánicos el regreso a la contienda.

Junior logró el segundo a través de Carlos Sierra y celebró a rabiar, pero ya era demasiado tarde porque en el sur del país se concretó la remontada pastusa gracias a un insólito autogol del que todavía se habla en redes sociales.

Vladimir había marcado el primer tanto del partido ante Huila - Foto: DIMAYOR

Junior de Barranquilla terminó en la novena posición - Foto: DIMAYOR

Mientras eso sucedía en Neiva, en Barranquilla Juan Fernando Quintero vivía el partido como uno más, haciendo comentarios a través de sus redes sociales y sufriendo por la clasificación que le hubiera permitido volver a jugar con Junior este semestre.

Después del partido, en ‘caliente’ por quedar eliminado, el volante antioqueño desahogó toda su frustración en una publicación de ‘Fútbol sin Limite’, página de memes que se burló de unas recientes declaraciones en las que decía que prefería clasificar de último y pelear el título a “estar primero y quedar eliminado rápido”.

Juanfer se ‘regó’ en los comentarios y le mandó un mensaje directo al administrador de la página. “¡Este lo voy a guardar! Y vas a tener que arrepentirte de esto, el que esté detrás”, inicia el mensaje del jugador.

“No subestimes un campeón. Acuérdate que si no subes una foto mía, no generas contenido y eso me lo gané en el campo no afuera (como vos). El tiempo dirá la razón”, completó.

Por último se refirió a la lesión que sufrió en marzo y que se agravó con su viaje a Seúl para los amistosos de la Selección Colombia. “Ojalá no sientas ni el 10 % de dolor que he sentido estos dos meses. Nos vemos en el camino”, sentenció.

Quintero y su desahogo a través de Instagram - Foto: Captura Instagram @futbolsinlimite

Esa revancha de la que habla Quintero solo se podrá dar en el segundo semestre, que iniciará a principios del mes de julio, cuando estará más que despejada la duda sobre su futuro.

Cabe recordar que el ‘10′ tiene contrato hasta finales de este año, sin embargo, han empezado a correr rumores sobre ofertas del exterior que podría cambiar los planes. La continuidad de Juanfer no está asegurada, pero este mensaje en redes sociales pone a pensar a los hinchas que sueñan con verlo triunfar tal como lo prometió en su multitudinaria presentación en el estadio Metropolitano.

Junior ahora prepara una ‘barrida’ en su plantel buscando eliminar por completo las esquirlas del escándalo que estalló hace unos días por la ‘parranda’ que se pegaron varios jugadores, entre ellos Luis ‘Chino’ Sandoval, quien fue la primera baja confirmada del club rojiblanco para el segundo semestre.

El que sí seguirá es Hernán Darío Gómez, quién tendrá la oportunidad de elaborar la nómina a su antojo por primera vez. El ‘Bolillo’ ya ha avisado que será un arduo trabajo junto a la dirigencia para consolidar un equipo lo suficientemente fuerte que cumpla el objetivo de volver a ser protagonista en el campeonato local y de paso consiga la clasificación a torneos internacionales.