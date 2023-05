Deportivo Cali empezó la ‘barrida’ de jugadores; este es el primer anuncio oficial

El pasado miércoles, el Deportivo Cali cerró con un empate a cero goles con Boyacá Chicó el primer semestre de la Liga Betplay. De esta manera, el equipo azucarero llegó a 23 puntos, ubicándose en la casilla 14 del todos contra todos.

Ahora, sumado a su presente deportivo, el Cali también tendrá que afrontar una dura crisis económica que ha generado una debacle total en los últimos días con su plantel. Durante esta semana, los futbolistas tomaron la decisión de no entrenar como mecanismo de presión para exigir el pago que se habían comprometido a efectuarles el pasado lunes, y que para sorpresa de los propios futbolistas nunca llegó.

Por su parte, Luis Fernando Mena, presidente del Cali, se reunió con el Ministerio del Deporte ante la posibilidad de perder el reconocimiento deportivo. Fuentes cercanas a SEMANA confirmaron que, por ahora, no se les quitará dicho reconocimiento, pero les exigieron cumplir una serie de requerimientos y el monitoreo para cumplirlos será constante.

Jhon Vásquez en el duelo contra Boyacá Chicó. - Foto: DIMAYOR

Empezaron las salidas

Casi 24 horas después de haber cerra el campeonato local, el Deportivo Cali empezó a anunciar los primeros nombres en dejar la institución. Mediante un comunicado oficial, el cuadro azucarero confirmó la despedida del portero Kevin Dawson, arquero que desde el miércoles tomó sus pertenencias para tomar otro rumbo.

“Se dio por finalizado de mutuo acuerdo el contrato con el jugador Kevin Emiliano Dawson Blanco. Lo anterior, debido a motivos personales que llevaron al guardameta a tomar esta difícil decisión”, se lee en la misiva emitida por el club.

Y se agrega: “La institución le agradece su invaluable profesionalismo y compromiso durante estos meses y le desea muchos éxitos en su camino profesional y personal”.

Comunicado Deportivo Cali sobre la salida de Dawson. - Foto: Prensa Deportivo Cali

A Dawson se podrían agregar las salidas de jugadores como Daniel Mantilla, quien durante los últimos meses ha alegado la falta de pagos del club, y Jhon Vásquez, quien este jueves anunció su salida.

“La verdad, lo que vivimos ahora en Deportivo Cali hasta el momento no lo había vivido, son experiencias que quedan como deportista y toca aprender a vivir con eso”, dijo el jugador en Zona Libre de Humo.

El cartagenero tiene contrato vigente con el Cali, pero no quiso confirmar su continuidad. “Es algo muy complicado y triste, saber que tanta cosa que pasó, que jugamos, que no jugamos, que nos van a pagar y puras mentiras, es algo triste”, lanzó.

Vásquez reveló que “hasta el día de hoy el plantel profesional se fue a vacaciones sin pago, las 5 quincenas algunos jugadores y en mi caso 6 quincenas. Hasta el momento todo quedó como siempre en falsas promesas”.

“Soy una persona agradecida cuando me brindan la mano, independiente de que no me han pagado por tres meses, me debo al Deportivo Cali, me dio la oportunidad de llegar a un club grande. Aún no puedo decir si voy a continuar con el club, no lo sé, me puedo ir libre ahora, pero no es la idea salir mal del club que me dio la oportunidad”, dijo.

Todo dependerá de la evolución de la situación y lo que acuerde con los directivos. “La junta nos daba promesas y no nos cumplió, jugamos por agradecimiento a la hinchada por todo el apoyo que nos han dado”, completó.