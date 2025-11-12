Carlos Darwin Quintero habría decidido jugar en Millonarios. A pesar de los intereses de Independiente Santa Fe y Junior, el experimentado llegaría a los azules de Bogotá.

En los próximos días la noticia se podría confirmar, pero según lo publicado por el periodista Felipe Sierra, el jugador “aceptó el contrato de un año” que le ofrecieron las directivas de Millonarios.

Carlos Darwin Quintero se encamina con fuerza para llegar a Millonarios en 2026. | Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Al parecer, lo que aún no permite que se dé la firma respectiva son unas cuestiones contractuales con Deportivo Pereira, del cual salió Quintero tras interrumpir contrato con justa causa.

Una vez eso quede solucionado, el atacante podría confirmarse como nuevo refuerzo del elenco capitalino.

“El extremo espera finalizar su vínculo oficialmente con Pereira para firmar con el embajador”, añade Sierra.

Como dato no menor, la firma podría contener una cláusula para prolongar su estancia hasta 2027: “Tendrán la prioridad para extender por otro año adicional”, indican.

Ante este reporte, la afición de Millonarios de inmediato se pronunció en redes sociales sobre el que sería su primer fichaje para 2026.

Edad de Quintero, tema cuestionable para los hinchas

Quintero es un ‘mago’ que tiene el Fútbol Profesional Colombiano, es uno de esos veteranos que acostumbra a repatriar la Liga.

A sus 38 años rinde, pero para la afición no cumple con las características de los grandes fichajes que han prometido en el elenco azul.

Carlos Darwin Quintero enfrentando a los que serían sus compañeros en Millonarios. | Foto: Colprensa

Si bien puede que haga un gran papel, por la edad son más los cuestionamientos que surgen tras ese reporte como supuesto nuevo jugador de Millonarios.

En X se viralizaron varios de los comentarios al respecto. “¿Los equipos de Bogotá son geriátricos para el 2026? Rodallega, Torres, Perlaza, Rodríguez, y Olivera arriba de 35 años, y en el azul, Novoa, Banguero, Macalister, y Leo Castro", lanza un usuario con críticas para Santa Fe y Millonarios.

Otros anticipan que lo de Quintero no va a tener un buen final en los embajadores.

“Jugador de 38 años, ya en su cierre de carrera deportiva, y justo se va a jugar a una ciudad de “altura” ... No creo que rinda como lo hizo en el Pereira".

Dos más son cortos, pero certeros: ¿Ese es el gran refuerzo?“, y “¿El flamante refuerzo de Millonarios? Serpa, Camacho, Liliana”, cuestionan.

Extranjeros de salida

En el plantel de Millonarios, que cierra su participación este miércoles al visitar a Boyacá Chicó, hay varios jugadores del exterior.

Juan Pablo Vargas, Santiago Giordana, Bruno Sávio, entre otros, se les estaría haciendo el análisis para desprenderse de un par, o mínimo, de uno.

Santiago Giordana estaría por cumplir su ciclo con Millonarios. | Foto: Cristian Bayona

De los tres mencionados, ninguno cumple con las expectativas para pensar en que puedan seguir siendo parte del club en 2026.

El costarricense era uno de esos denominados ‘mejores centrales del FPC’ hace un par de semestres, pero ahora su rendimiento es irreconocible.