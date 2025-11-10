Suscribirse

Tabla de reclasificación: lo que debe hacer Millonarios, ante Boyacá Chicó, para ir a Sudamericana 2026

Damos un vistazo a la tabla de reclasificación. Millonarios, si suma tres puntos ante Chicó, llegará a 73.

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 3:58 a. m.
¿Millonarios a la Copa Sudamericana 2026? Esto debe pasar en reclasificación para lograrlo.
¿Millonarios a la Copa Sudamericana 2026? Esto debe pasar en reclasificación para lograrlo. | Foto: Grande: Colprensa - Lina Gasca / Pequeña: Logo oficial Copa Sudamericana.

Está claro que Millonarios quedó eliminado de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay 2025-ll. Sin embargo, a los embajadores les queda la opción de ir a Copa Sudamericana 2026 por reclasificación.

La participación de los embajadores en un 2025 turbulento cerrará contra Boyacá Chicó por la fecha 20 del clausura. El juego será el 12 de noviembre, en Tunja, y Millonarios espera acabar de la mejor manera con sus hinchas.

¿Qué debe hacer Millonarios contra Boyacá Chicó para ir a Copa Sudamericana 2026 por reclasificación?

La respuesta es simple: ganar. Sin embargo, no es que la participación de Millonarios en Sudamericana 2026 dependa 100% de ganarle al Chicó. Lo hecho en primer semestre, y los pocos puntos en el clausura, lo tienen peleando en la tabla de reclasificación.

Previo al juego con Boyacá Chicó, Millonarios aparece en el séptimo puesto de la tabla de reclasificación con 70 puntos. La ventaja del embajador es que sus rivales en la parte superior de la tabla de reclasificación están clasificados a cuadrangulares (menos América), o ya tienen cupo a torneo internacional. Es decir, dejan cupos disponibles a competencias Conmebol.

Hernán Torres será el técnico de Millonarios para 2026, a menos que algo extraordinario ocurra. Es decir que lo dirigiría en Copa Sudamericana.
Hernán Torres será el técnico de Millonarios para 2026, a menos que algo extraordinario ocurra. Es decir que lo dirigiría en Copa Sudamericana. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Así va la tabla de reclasificación

Distribución de cupos para Copa Libertadores 2026 en Colombia

  • Campeón Liga 2025-l: Santa Fe.
  • Campeón Liga 2025-ll: Pendiente
  • Líder de reclasificación sin cupo por ser campeón: Pendiente (Medellín, parcial)
  • Segundo de reclasificación sin cupo por ser campeón: Pendiente (Nacional, parcial)
Santa Fe, el primer equipo colombiano instalado en Copa Libertadores 2026 por ser campeón en el apertura 2025.
Santa Fe, el primer equipo colombiano instalado en Copa Libertadores 2026 por ser campeón en el apertura 2025. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Distribución de cupos para Copa Sudamericana 2026 en Colombia

  • Campeón Copa BetPlay 2025: Pendiente (Medellín, Nacional y América siguen con vida)
  • Mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Pendiente (Tolima, parcial)
  • Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Pendiente (América de Cali, parcial)
  • Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Pendiente (Junior, parcial)

Como Medellín, Nacional, Tolima y Junior ya están clasificados a cuadrangulares, y uno de ellos será campeón, liberarán un cupo en la reclasificación y Millonarios lo tomaría para Sudamericana. En cuanto a Santa Fe, los cardenales ya están en fase de grupos de Libertadores por ser campeones.

Además, la Copa BetPlay también asoma como gran ayuda para los embajadores. Sea quien sea el campeón entre Medellín (ya en la final), Nacional y América, irá a Sudamericana. Los tres pelean en reclasificación y también liberarían otro cupo.

Contexto: Del Medellín vs. Envigado salió el primer finalista de Copa BetPlay: Nacional y América sudan frío por este dato

Es casi seguro que Millonarios jugará Copa Sudamericana en 2026. No obstante, resta esperar cómo se desarrolla el cierre de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

