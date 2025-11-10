No le gusta a los hinchas: la razón por la que Santiago Giordana se quedaría en Millonarios en el 2026

Cuando todo estaba encaminado a que Santiago Giordana saliera de Millonarios, se conoció la razón que lo podría dejar en el club en el 2026. El equipo azul tuvo un 2025 para el olvido, no pudo sumar títulos, tampoco llegó a finales y la protesta de los hinchas contra Gustavo Serpa y Enrique Camacho aumenta.

Básicamente, la hinchada exige mejores resultados, una mejor planeación deportiva y mejor estructura para traer a los nuevos jugadores. Por ejemplo, ante la salida de Daniel Cataño al Club Bolívar, las directivas prefirieron traer a Bruno Savio, un volante brasileño que tiene serios problemas con las lesiones.

Junto a Bruno, aparece el argentino Santiago Giordana, quien poco ha podido aportar en el frente de ataque y su expectativa se apagó rápidamente. Fue hasta el tercer delantero en la lista tras Radamel Falcao García y Leonardo Castro y cuando tuvo opciones desde la suplencia o la titular, las cosas no le salían bien. Ambos son firmes candidatos a salir en próximas semanas.

Santiago Giordana se lamenta en El Campín. | Foto: Lina Gasca

En días anteriores, SEMANA advirtió sobre los jugadores que podrían salir de Millonarios de forma inmediata apenas acabe la temporada, cuatro de ellos extranjeros. Santiago Giordana es el primero en la lista a dejar la institución. Pese a ello, se conoció una razón que lo dejaría en el 2026 en el equipo azul.

La razón que dejaría a Santiago Giordana en Millonarios

El reporte, lamentable para el jugador, no cae bien en la hinchada por el delantero resistido. Y es que todo depende de su situación de salud. En próximas horas, Santiago Giordana se someterá a un examen médico, que definirá si tiene rotura de ligamentos o no.

Cabe recordar que si el resultado muestra lesión, Millonarios no podrá ‘tocar’ el contrato y tendrá que respetar el debido proceso médico y la recuperación, por disposición de la FIFA. Entre todo el procedimiento, el argentino puede durar entre seis y ocho meses de baja, tiempo que el ‘Embajador’ daría como acompañamiento.

De lo contrario, si el jugador muestra signos de no lesión, tendrá vía libre para abandonar la institución. El periodista Daniel Pérez en ‘Sin Boleta’, afirmó que Giordana es el primero en la lista para salir de Millonarios.