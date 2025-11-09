Jugador muy querido en Millonarios sorprende con sus palabras tras la salida: “No me ofrecieron nada para quedarme”

Millonarios está ad portas de cerrar un año 2025 para el olvido. Jugará contra Boyacá Chicó en la última fecha de la Liga Betplay y entrará en una etapa de mucha reflexión y reestructuración para el 2026. La hinchada aumenta la protesta y el disgusto con Gustavo Serpa y Enrique Camacho por las gestiones en las recientes temporadas.

El semestre pasado, un empate bastaba para llegar a la final con Radamel Falcao García en las filas, pero desinflaron en el clásico ante Santa Fe y fue su rival de patio el que pudo acceder a la serie definitiva. Meses después se consumó una prematura eliminación que muestra detalles que enfurecen a la hinchada. Ni siquiera el cambio de técnico fue suficiente y Hernán Torres no pudo apagar el incendio.

En el mercado anterior, además de Falcao, hubo otro jugador que tuvo que salir de Millonarios tras una oferta desde el exterior. Daniel Cataño, campeón con el equipo azul de Liga, Copa y Superliga y muy querido por la hinchada, dio el salto al fútbol boliviano y ahora es clave en el ataque del Club Bolívar de La Paz.

Daniel Cataño en un clásico contra Atlético Nacional en El Campín. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Su salida fue cuestión de días y su contrato llegó a su fin sin posibilidad de renovación. Daniel Cataño tuvo oferta sobre la mesa del Club Bolívar mientras Millonarios miraba otras posibilidad para ocupar su vacante. Precisamente, desde Bolivia llegó su reemplazo en el ‘Embajador’, el brasileño Bruno Savio.

Daniel Cataño y sus polémicas palabras tras su salida de Millonarios

En diálogo con ESPN, Daniel Cataño habló de Millonarios, su salida y no continuidad en el equipo. Actualmente, el volante suma 23 partidos jugados con el gigante de La Paz, sumando la Copa de Bolivia, Liga y Copa Sudamericana. Acumula siete goles y el mismo número de asistencias en este semestre en tierras bolivianas. Sus palabras dejan ver el poco interés del ‘Embajador’ de mantenerlo para este semestre.

Daniel Cataño contra Palestino de Chile en la Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

“Les tengo mucho cariño (a Millonarios). Bolívar apostó por mí y en el momento en que llega la propuesta yo la presento en Millonarios. Lo único que tengo para decir es que Millonarios en ningún momento me ofreció nada más para quedarme, es lo único”, dijo Cataño sobre el tema con el equipo bogotano.

BOLÍVAR APOSTÓ POR CATAÑO 🔵⚪️



"'Millos' no me dijo quédate"



Daniel Cataño, contundente sobre su salida de Millonarios y su actual situación en el Club Bolívar.



▶️ Mira #ESPNF360COLOMBIA en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NjHM7RIwrx — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 7, 2025

Daniel también dijo que en Bolivia se ha sentido bien y la gente del Club Bolívar lo ha arropado. A sus 33 años, espera continuar disfrutando la oportunidad en tierras bolivianas antes de que firme el retiro como jugador profesional.