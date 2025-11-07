Este es el personaje que no soportan en Millonarios tras no ganarle a Envigado: “Le quedó grande el puesto”

Situación que desespera a los hinchas de Millonarios. Luego de quedar por fuera de la final en la Liga Betplay en el primer semestre de 2025, la pesadilla sigue latente y ahora se consuma otra dura eliminación, que hace ruido por la magnitud del club que es protagonista. El Embajador se considera entre los tres grandes del FPC, pero no está rindiendo a ese nivel y los ánimos están alterados.

Por la fecha 19, Millonarios enfrentó al descendido Envigado en el Polideportivo Sur y, cuando se creía posible una victoria, las cosas cambiaron de rumbo tras el gol de Luis Ángel Díaz, que frustró al equipo azul en tierras antioqueñas. Al final, una anotación de Juan Carvajal salvó un agónico punto para seguir soñando en la tabla de la reclasificación.

Un 1-1 final que no llena las expectativas en los hinchas. Basta con revisar las redes sociales para ver las duras críticas de los furiosos fanáticos. Un equipo que ilusionó con la clasificación tras ganarle el clásico a Santa Fe, pero que no logró sostener una buena racha y volvió a los resultados discretos. En esta ocasión, el mismo equipo descendido que lo eliminó de la Copa BetPlay volvió a amargarle la jornada.

Beckham David Castro pelea un balón con Felipe Holguín de Envigado. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Los hinchas de Millonarios señalan a un gran responsable de la debacle en este semestre. El técnico Hernán Torres regresó al equipo luego del mal comienzo de David González, y se creía que ese segundo aire daría resultado, pero nada de eso ocurrió: las estrategias de Torres no dieron fruto y su imagen ya no pasa desapercibida en medio del mar de críticas.

Fuertes palabras contra Hernán Torres tras la eliminación de Millonarios

No son solo los jugadores los que tienen la mirada encima. El técnico Hernán Torres copa gran parte de las fuertes palabras y muchos hinchas piden que se vaya del club. Es que la situación es tan crítica que Millonarios puede quedarse fuera de los torneos internacionales Conmebol en 2026 si sus rivales continúan sumando en los cuadrangulares semifinales.

Hernán Torres dirigiendo a Millonarios en el juego ante Envigado. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

El panorama es gris y Torres encabeza una lista que también incluye a Gustavo Serpa y Enrique Camacho, dirigentes señalados por avivar las protestas en El Campín y en redes sociales. Se espera cómo Millonarios podrá cambiar el rumbo la próxima temporada y qué movimientos hará en el mercado de pases.

Pantallazo X. | Foto: Pantallazo X.

“A Hernán Torres lo eliminó Envigado de Copa y Liga en dos meses. Un equipo que desde hace un mes sabe que va a jugar en la B. Repito, jamás lo voy a insultar, pero no puede seguir acá en 2026. Lo de hoy es una vergüenza táctica, técnica, estratégica y de dirección. Semana y media para una de las peores presentaciones del equipo en años. Su renuncia sería una verdadera demostración de vergüenza y grandeza”, resume ‘Farieta’, uno de los hinchas más reconocidos de Millonarios, que parece describir un sentir unánime con gran mayoría de fanáticos.

Pantallazo X. | Foto: Pantallazo X.