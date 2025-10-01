Andrés Llinás sale en defensa de los directivos de Millonarios: habló y ventiló su postura

Andrés Llinás está lesionado y no volverá a jugar con Millonarios hasta el próximo año, pero eso no le impide opinar sobre la situación que atraviesa el conjunto embajador.

El defensor bogotano sufrió una grave fractura en el cuello del pie a principios de agosto, situación que lo obligó a alejarse de las canchas.

Aunque no hace parte de la dinámica del equipo, Llinás sigue como hincha cada uno de los resultados y es consciente del mal momento que atraviesa Millonarios en lo deportivo.

Sin embargo, al hablar de los directivos, destacó la gestión que vienen haciendo desde años atrás y el manejo que le han dado a las finanzas del club.

@podcastenjuego ¿Que opina Andres Llinas de la situación deportiva vs la situación financiera de Millonarios? Esto y mucho más en el episodio de EN JUEGO 🎙️¡DISPONIBLE YA EN SPOTIFY Y APPLE PODCAST! @Andres Llinas ♬ Suspense Cinematic - SoundForYou

El análisis de Andrés Llinás

“Millonarios es un ejemplo porque a nosotros nos pagan todos los meses a tiempo, a diferencia de muchos equipos en Colombia. Yo creo que eso es algo que debería pasar en absolutamente todos los equipos y es lo más importante si queremos que el fútbol colombiano crezca”, señaló de arranque.

Llinás opinó sobre los compañeros que se fueron a mitad de año. “No es fácil mantener a jugadores que depronto ven una mejora. Para nadie es un secreto que un salto a la liga argentina, un salto a la liga brasilera, un salto a cualquier equipo de Europa, el futbolista va a presionar. Esto no es como FIFA (videojuego) que tu le dices al jugador quédate y todo es felicidad”, apuntó.

El bogotano considera que los jugadores “tienen que entender” cuando la dirigencia les niega la salida. “Esto es un negocio en el que los inversionistas esperan recuperar su planta. También entiendo que es la pasión de millones de hinchas”, dijo.

Llinás confía en que vendrán tiempos mejores. “Creo que este Millonarios sí va a invertir más plata, creo que este Millonarios sí está para más cosas, pero no todo es de la noche a la mañana”, insistió.

El zaguero de 28 años no solo piensa en su club, sino también en el futuro del FPC. “Va mucho en las facilidades que tiene el futbolista para prepararse, tener un buen proceso en divisiones menores, que tengan gimnasio desde pequeños, nutrición desde pequeños”, completó.

Andrés Llinás volverá hasta el próximo año. | Foto: Getty Images

Millonarios no levanta

Estas declaraciones de Llinás llegan justo cuando la hinchada ha mostrado su inconformismo con Amber Capital como máximo accionista.

A lo largo del semestre se han presentado protestas dentro y fuera del Estadio El Campín, pidiendo la salida del presidente Enrique Camacho, el director deportivo Ricardo Pérez y el ejecutivo Gustavo Serpa.

Pese a la presión de los aficionados, Millonarios no da el brazo a torcer y permanece intacto en sus altos mandos.

Esa tensión se ha trasladado al campo de juego, donde los resultados no son acordes al proyecto que se había construido hace unos años con Alberto Gamero a la cabeza.

Millonarios cambió de entrenador y dispuso a Hernán Torres como el encargado de sacar al equipo del fondo.