Llegó oferta desde Europa por un jugador de Millonarios: acuerdo de venta sería inminente

Millonarios ha sido uno de los equipos colombianos con más movimiento en el mercado de fichajes. Actualmente, tiene dos fichajes confirmados y negociaciones en marcha para sumar otras caras nuevas en los próximos días.

Pero no todo es incorporaciones en el conjunto embajador. Este martes se conoció la posibilidad de que Nicolás Arévalo salga al exterior por una oferta que llegó desde Europa y se está analizando al interior de la junta directiva.

“Millonarios recibió oferta formal de un equipo ucraniano por el mediocampista Nicolás Arévalo y esta semana negocia su transferencia”, informó el periodista Julián Capera.

Arévalo fue uno de los últimos canteranos promovidos al primer equipo. Tras la salida de Alberto Gamero, el volante bogotano recibió la oportunidad de ser titular y la aprovechó al punto de sonar para equipos grandes del continente.

Sin embargo, su segundo semestre estuvo lejos de la mejor versión y terminó recibiendo críticas por parte de la hinchada albiazul.

Nicolás Arévalo celebrando un gol contra Junior en El Campín. | Foto: Lina Gasca

Nicolás Arévalo vale un millón de dólares

De acuerdo a Transfermarkt, Nicolás Arévalo es uno de los jugadores con mayor valor de mercado en la plantilla oficial de Millonarios.

Su precio rondaría el millón de dólares, lo que significa un gran espaldarazo financiero para el club en medio de una situación deportiva complicada por la eliminación prematura en la Liga BetPlay.

Millonarios está gastando dinero en fichajes, pero también necesita vender para hacer caja y mucho mejor si se trata de un hombre surgido en la cantera como Arévalo.

Lo cierto es que el cuerpo técnico de Hernán Torres no contaba con esta posible salida y tendría que tomar decisiones al respecto de otro fichaje para la zona de volantes.

En el mercado de fichajes sumaron a Mateo García, procedente de Once Caldas, y están en conversaciones con Universitario de Perú para concretar el fichaje del chileno Rodrigo Ureña.

Además, en la plantilla actual cuenta con nombres como Dewar Victoria y Stiven Vega.

🚨Ⓜ️ Exclusiva: Millonarios recibió oferta formal de un equipo ucraniano 🇺🇦 por el mediocampista Nicolás Arevalo y esta semana negocia su transferencia. pic.twitter.com/to14136GWE — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 16, 2025

Lista de salidas en Millonarios

En caso de confirmarse la salida de Nicolás Arévalo, sería un nombre más para la extensa lista de bajas en Millonarios.

En compañía del nuevo director deportivo, Hernán Torres ha hecho una limpieza dentro de la nómina, liberando cupos de extranjero y saliendo de aquellos jugadores que no lograron cumplir las expectativas del semestre.

La lista de salidas tiene ahora mismo cinco nombres, sin contar con el de Nicolás Arévalo, hasta que se haga oficial el acuerdo con el conjunto ucraniano: