Suscribirse

Deportes

Llegó oferta desde Europa por un jugador de Millonarios: acuerdo de venta sería inminente

Sacudida en el cuadro embajador por una posible salida que no estaba en los planes del técnico Hernán Torres.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 5:57 p. m.
Millonarios tendría que buscarle reemplazo a Nicolás Arévalo para 2026.
Millonarios tendría que buscarle reemplazo a Nicolás Arévalo para 2026. | Foto: Colprensa

Millonarios ha sido uno de los equipos colombianos con más movimiento en el mercado de fichajes. Actualmente, tiene dos fichajes confirmados y negociaciones en marcha para sumar otras caras nuevas en los próximos días.

Pero no todo es incorporaciones en el conjunto embajador. Este martes se conoció la posibilidad de que Nicolás Arévalo salga al exterior por una oferta que llegó desde Europa y se está analizando al interior de la junta directiva.

Contexto: El alta tapada que tendrá Millonarios en 2026: vuelta de ídolo hace delirar a sus hinchas

“Millonarios recibió oferta formal de un equipo ucraniano por el mediocampista Nicolás Arévalo y esta semana negocia su transferencia”, informó el periodista Julián Capera.

Arévalo fue uno de los últimos canteranos promovidos al primer equipo. Tras la salida de Alberto Gamero, el volante bogotano recibió la oportunidad de ser titular y la aprovechó al punto de sonar para equipos grandes del continente.

Sin embargo, su segundo semestre estuvo lejos de la mejor versión y terminó recibiendo críticas por parte de la hinchada albiazul.

Bogotá. Agosto 23 de 2025. Millonarios enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 8, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).
Nicolás Arévalo celebrando un gol contra Junior en El Campín. | Foto: Lina Gasca

Nicolás Arévalo vale un millón de dólares

De acuerdo a Transfermarkt, Nicolás Arévalo es uno de los jugadores con mayor valor de mercado en la plantilla oficial de Millonarios.

Su precio rondaría el millón de dólares, lo que significa un gran espaldarazo financiero para el club en medio de una situación deportiva complicada por la eliminación prematura en la Liga BetPlay.

Millonarios está gastando dinero en fichajes, pero también necesita vender para hacer caja y mucho mejor si se trata de un hombre surgido en la cantera como Arévalo.

Contexto: Santa Fe y América empezaron la barrida: lista confirmada de bajas para 2026

Lo cierto es que el cuerpo técnico de Hernán Torres no contaba con esta posible salida y tendría que tomar decisiones al respecto de otro fichaje para la zona de volantes.

En el mercado de fichajes sumaron a Mateo García, procedente de Once Caldas, y están en conversaciones con Universitario de Perú para concretar el fichaje del chileno Rodrigo Ureña.

Además, en la plantilla actual cuenta con nombres como Dewar Victoria y Stiven Vega.

Lista de salidas en Millonarios

En caso de confirmarse la salida de Nicolás Arévalo, sería un nombre más para la extensa lista de bajas en Millonarios.

En compañía del nuevo director deportivo, Hernán Torres ha hecho una limpieza dentro de la nómina, liberando cupos de extranjero y saliendo de aquellos jugadores que no lograron cumplir las expectativas del semestre.

La lista de salidas tiene ahora mismo cinco nombres, sin contar con el de Nicolás Arévalo, hasta que se haga oficial el acuerdo con el conjunto ucraniano:

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Moños y trenzas contra el ICE: la protesta silenciosa que recorre California

2. Experto explicó las drásticas consecuencias que viviría Verónica Alcocer por regresar a Colombia: “Restricción casi absoluta”

3. ¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia para esta semana, del martes 16 de diciembre al 21 de diciembre?

4. Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial

5. La afamada abogada Sondra Macollins, conocida como la Dama de Hierro, oficializó su inscripción a la Presidencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MillonariosUcraniaFichajesLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.