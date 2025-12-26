El hijo de Miguel Ángel Russo que Millonarios no pudo cerrar y seguirá su carrera en Argentina

Millonarios vuelve a ser protagonista en el mercado de pases luego de no poder cerrar la contratación del hijo de Miguel Ángel Russo que seguirá su carrera en el fútbol argentino. Los hinchas del equipo azul han dejado ver su molestia por la incapacidad del ‘Embajador’ para cerrar más fichajes ante un 2026 que tiene que ser muy diferente al 2025, donde no ganó títulos y tampoco pudo clasificar a la Copa Libertadores.

El equipo bogotano se tiene que conformar con el cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Nacional en el mes de marzo y no pude fallar. El compromiso será en el Atanasio Girardot y los hinchas azules y directivos ven este partido como uno de los más importantes en la próxima temporada. De perder, se considerará como fracaso.

Es por eso que los hinchas piden más y mejores refuerzos y hasta el momento solamente se han confirmado los laterales Mateo García y Sebastián Valencia y el atacante Carlos Darwin Quintero. Vale resaltar que además de la serie de Sudamericana, la pelea por los títulos es prioridad, teniendo en cuenta que no alcanzó finales e incluso no clasificó a los cuadrangulares del segundo semestre.

Desde días atrás comenzó a sonar el delantero argentino Ignacio Russo en las filas azules, pero el jugador decidió tomar otro camino, omitió la oportunidad en el fútbol colombiano y Tigre de Argentina se adelantó y concretó un nuevo vínculo con el hijo de Miguel Ángel, técnico campeón con el ‘Embajador’ en el 2017 y que falleció en octubre pasado.

Ignacio Russo y seguirá en Tigre y omite la propuesta de Millonarios

El periodista Guillermo Arango adelantó en sus redes sociales este movimiento en el mercado de pases y aseguró que Ignacio Russo era opción para Millonarios, pero Tigre tenía la primera opción sobre el jugador y se amplió el vínculo con el ‘Matador’. ‘Nacho’ fue renovado y el equipo azul analiza otras posibilidades fuera de Colombia.

Y es que los directivos de Millonarios priorizan el nueve de área para darle rotación a Leonardo Castro en el puesto y tener la segunda opción ante una eventual salida de Santiago Giordana, quien iría a préstamo para el 2026 fuera del FPC. Por otra parte, Russo significa una inversión grande para el ‘Embajador’, pues está valorizado en 3 millones de euros en Transfermarkt.

Ignacio Russo en un partido contra Racing. Foto: Getty Images

Por ahora, el club azul se sigue moviendo por el exterior y además del hijo de Miguel Ángel Russo, otros jugadores se han unido a la danza de rumores. Por ejemplo, Rodrigo Contreras de la Universidad de Chile también estaría en carpeta.

Pantallazo X: @guilloarango Foto: Pantallazo X: @guilloarango

Los hinchas de Millonarios, en las respuestas al post de Arango, han dejado ver su molestia por la falta de operación del equipo en el mercado de pases.

Pantallazo X. Foto: Pantallazo X.

“Millonarios es como uno en centro comercial, pregunta y pregunta, pero no compra”; “lo iban a traer más por sentimentalismo que por fútbol”; “Millonarios tiene como 80 opciones, pero no concreta ninguna. La gestión es muy lenta y deberían darle premio por preguntar por jugadores nada más, solo eso”, son algunos comentarios.