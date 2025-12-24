Deportes

Millonarios no traería a Daniel Valencia, pero iría por delantero de U de Chile: vale 1.2 millones de euros

El delantero presta sus servicios a la U de Chile, pero en préstamo. El club con el que tiene contrato es Antofagasta, la expectativa crece.

Redacción Deportes
24 de diciembre de 2025, 9:34 p. m.
¿Millonarios va por un delantero de la U de Chile? Esto se sabe.
¿Millonarios va por un delantero de la U de Chile? Esto se sabe. Foto: Colprensa - Lina Gasca y escudo oficial Universidad de Chile.

El pasado 23 de diciembre, empezó a sonar el nombre del delantero ecuatoriano Daniel Valencia para llegar a varios equipos del FPC de cara al 2026. Uno de esos clubes sería Millonarios, pero horas después surgió otra versión.

Parece que Millonarios no buscaría la llegada de Daniel Valencia, quien juega para Manta FC, sino de Rodrigo Contreras. La información la entregó el periodista Julián Capera por medio de su canal de YouTube en el espacio F5 al mercado de pases.

Millonarios: ¿No a Daniel Valencia pero sí a Rodrigo Contreras?

“Empezó a sonar el nombre de un atacante ecuatoriano, Daniel Valencia, para varios equipos en Colombia. Yo pregunté específicamente en Millonarios (...) y me dicen que Daniel Valencia, al menos hasta hoy (24 de diciembre de 2025) no está en la lista de prioridades”, arrancó afirmando Julián.

Y, por la misma línea, añadió: “Me dicen que sí fue un jugador ofrecido, pero que en este momento Millonarios está apuntando por otros nombres”.

Capera afirma que preguntó a las mismas fuentes de Millonarios por el delantero Rodrigo Contreras. Es un argentino de 30 años, que se desempeña en la Universidad de Chile. Parece que dicho jugador sí está en la órbita embajadora.

“Todavía lo tenemos en consideración, y todavía estamos esperando una respuesta de una segunda propuesta que se va a presentar en los próximos días”, revela el periodista referenciado, con base a la información que obtuvo desde el embajador.

Pero parece que Millonarios tendría un problema con los cupos en su plantilla. Debería liberar a varios jugadores para poder tener las incorporaciones que desea; mismas que, según Julián, serían un defensor y un delantero.

Rodrigo Contreras, el delantero de U de Chile que vale 1.2 millones de euros y que está en la órbita de Millonarios

Hay un dato importante sobre Rodrigo Contreras: el delantero está en la U de Chile, pero en préstamo. Su cesión allí va hasta este 31 de diciembre de 2025, y debería volver al equipo dueño de su pase en enero de 2026: Antofagasta. Además, su valor actual es de 1.2 millones de euros, según Transfermarkt.

Julián Capera reveló que U de Chile no descarta hacer una propuesta a Antofagasta para seguir teniendo a Rodrigo Contreras en sus filas. En caso de darse esto, no sería bueno para Millonarios porque perdería la opción de tenerlo en sus filas.

Los próximos días serán claves. Mientras tanto, Millonarios seguiría preparando refuerzos de cara a un 2026 que pinta retador con competencias locales y la fase previa de Copa Sudamericana.

