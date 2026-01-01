Deportes

Revelan causas del naufragio del barco en el que falleció el DT del Valencia y su familia: Drástica revelación

Autoridades revelan causas del accidente del barco donde iba el técnico del Valencia Femenino B, Fernando Martín y su familia, en Indonesia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

2 de enero de 2026, 2:45 a. m.
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia. Foto: ValenciaCF.com API

El Valencia se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento de Fernando Martín, de 44 años de edad, entrenador del Valencia CF Femenino B, en el naufragio de una embarcación en Indonesia en la que viajaba junto al resto de su familia, un accidente en el que también han muerto tres de sus hijos, todos menores de edad.

“El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”, señaló en un comunicado.

Cuatro miembros de la familia, Martín y tres hijos menores de entre 9 y 12 años, desaparecieron en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico. Otras dos españolas, la mujer del hombre desaparecido y una de las hijas de la pareja, pudieron ser rescatadas de la embarcación y se encuentran bien.

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.
Las esposa del entrenador y una hija alcanzaron a ser rescatadas. Foto: ValenciaCF.com API

El barco transportaba a once personas cuando se hundió antes de finalizar el año 2025 cerca a la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali. El equipo de búsqueda y rescate ha podido salvar a siete personas, entre ellas las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía turístico, mientras que el dispositivo mantiene su actividad en búsqueda de los cuatro desaparecidos.

Deportes

Liverpool empieza mal el 2026 y una joya de Ecuador está en la mira: Ganaría mucho más de lo que le pagaban a Luis Díaz

Deportes

Tradicional equipo del fútbol colombiano cambia de nombre y estadio: Se inspira en un grande de Ecuador

Deportes

Manchester City y Haaland le dan un regalo de año nuevo al Arsenal: Así quedó la tabla de la Premier League

Deportes

Gabón suspende a la selección, saca al técnico y su figura fue expulsada: Escándalo total por mediocre Copa África

Deportes

Revelan el mega salario que tendría James Rodríguez en la MLS: El mejor pago del club y de los mejores de la liga

Deportes

Las tres virtudes con las que Óscar Córdoba califica el fichaje de Marino Hinestroza en Boca Juniors

Deportes

La contundente reacción de la hinchada de River Plate al posible fichaje de Sebastián Villa: “Es demasiado”

Deportes

Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Deportes

¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?

Ciclismo

Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

Impactante revelación del accidente donde falleció el DT del Valencia

Agencias internacionales indican que el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, quien coordina parte del operativo de búsqueda, explicó que la principal causa del naufragio fueron las olas “inusuales e impredecibles”.

“La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió”, detalló Stephanus Risdiganto, quien además afirmó que la marea alcanzó unos 2,5 metros por encima del nivel del mar y el efecto natural duró casi dos minutos.

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia. Foto: ValenciaCF.com API

La aclaración cae en momentos que las autoridades trabajan en la hipótesis de una falla de motor, que sí dejó de operar cuando las olas levantaron y forzaron el incidente de la embarcación KM Putri Sakinah.

“De los 189 botes que estaban en el agua en ese momento, solo uno, el KM Putri Sakinah, envió un aviso de emergencia”, remarcó el director de la Marina, quien lidera los frentes de búsqueda.

Esta fotografía, tomada y difundida el 27 de diciembre de 2025 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Labuan Bajo (BASARNAS Labuan Bajo), muestra a miembros de los equipos de búsqueda y rescate evacuando a turistas extranjeros en aguas de la isla de Padar, en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, después de que un barco turístico sufriera una falla en el motor y se hundiera. Una familia española de cuatro miembros se encuentra desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia, informó la agencia estatal de noticias Antara el 27 de diciembre. El barco transportaba 11 personas cuando se hundió en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo, el viernes por la noche, según Antara. (Foto de Handout / BASARNAS / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO
Esta fotografía, tomada y difundida el 27 de diciembre de 2025 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Labuan Bajo (BASARNAS Labuan Bajo), muestra a miembros de los equipos de búsqueda y rescate evacuando a turistas extranjeros en aguas de la isla de Padar, en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. (Foto de Handout / BASARNAS / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO Foto: AFP

En el sexto día de búsqueda, se cree que Martín y sus hijos quedaron atrapados en la embarcación y eso forzó su desaparición, aunque es una hipótesis que las autoridades aún no confirman.

VER MÁS

Valencia

Más de Deportes

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.

Revelan causas del naufragio del barco en el que falleció el DT del Valencia y su familia: Drástica revelación

Luis Díaz y Joel Ordóñez.

Liverpool empieza mal el 2026 y una joya de Ecuador está en la mira: Ganaría mucho más de lo que le pagaban a Luis Díaz

Balón de la Liga Betplay / Imagen de referencia.

Tradicional equipo del fútbol colombiano cambia de nombre y estadio: Se inspira en un grande de Ecuador

Phil Foden se lamenta tras el partido ante Sunderland.

Manchester City y Haaland le dan un regalo de año nuevo al Arsenal: Así quedó la tabla de la Premier League

La Selección Gabón con Aubameyang entrena antes de un partido de la Copa África.

Gabón suspende a la selección, saca al técnico y su figura fue expulsada: Escándalo total por mediocre Copa África

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2025/06/10: James Rodriguez of Colombia seen in action during the match between Argentina and Colombia as part of 2026 FIFA World Cup Qualifiers at Mas Monumental Stadium. Final score: Argentina 1 - 1 Colombia. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Revelan el mega salario que tendría James Rodríguez en la MLS: El mejor pago del club y de los mejores de la liga

Óscar Córdoba, exarquero de Boca Juniors / Marino Hinestroza, volante de Nacional.

Las tres virtudes con las que Óscar Córdoba califica el fichaje de Marino Hinestroza en Boca Juniors

Sebastián Villa en Independiente Rivadavia.

La contundente reacción de la hinchada de River Plate al posible fichaje de Sebastián Villa: “Es demasiado”

Pantallazo X: @ToqueSports

Viral: Luis Díaz recibió el 2026 con camiseta de un grande del FPC y con parranda vallenata en su casa

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y la Selección Colombia.

El salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich en pesos colombianos: lo que gana por hora, minuto y segundo

Noticias Destacadas