Revelan causas del naufragio del barco en el que falleció el DT del Valencia y su familia: Drástica revelación

El Valencia se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento de Fernando Martín, de 44 años de edad, entrenador del Valencia CF Femenino B, en el naufragio de una embarcación en Indonesia en la que viajaba junto al resto de su familia, un accidente en el que también han muerto tres de sus hijos, todos menores de edad.

“El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”, señaló en un comunicado.

Cuatro miembros de la familia, Martín y tres hijos menores de entre 9 y 12 años, desaparecieron en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico. Otras dos españolas, la mujer del hombre desaparecido y una de las hijas de la pareja, pudieron ser rescatadas de la embarcación y se encuentran bien.

Las esposa del entrenador y una hija alcanzaron a ser rescatadas. Foto: ValenciaCF.com API

El barco transportaba a once personas cuando se hundió antes de finalizar el año 2025 cerca a la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali. El equipo de búsqueda y rescate ha podido salvar a siete personas, entre ellas las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía turístico, mientras que el dispositivo mantiene su actividad en búsqueda de los cuatro desaparecidos.

Impactante revelación del accidente donde falleció el DT del Valencia

Agencias internacionales indican que el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, quien coordina parte del operativo de búsqueda, explicó que la principal causa del naufragio fueron las olas “inusuales e impredecibles”.

“La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió”, detalló Stephanus Risdiganto, quien además afirmó que la marea alcanzó unos 2,5 metros por encima del nivel del mar y el efecto natural duró casi dos minutos.

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia. Foto: ValenciaCF.com API

La aclaración cae en momentos que las autoridades trabajan en la hipótesis de una falla de motor, que sí dejó de operar cuando las olas levantaron y forzaron el incidente de la embarcación KM Putri Sakinah.

“De los 189 botes que estaban en el agua en ese momento, solo uno, el KM Putri Sakinah, envió un aviso de emergencia”, remarcó el director de la Marina, quien lidera los frentes de búsqueda.

Esta fotografía, tomada y difundida el 27 de diciembre de 2025 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Labuan Bajo (BASARNAS Labuan Bajo), muestra a miembros de los equipos de búsqueda y rescate evacuando a turistas extranjeros en aguas de la isla de Padar, en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. (Foto de Handout / BASARNAS / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO Foto: AFP

En el sexto día de búsqueda, se cree que Martín y sus hijos quedaron atrapados en la embarcación y eso forzó su desaparición, aunque es una hipótesis que las autoridades aún no confirman.