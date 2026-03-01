DEPORTES

Neymar ‘provocó’ a rivales como Vinícius: explicó su polémica celebración y defendió a su compatriota

Con un doblete y celebrando al estilo de Vinícius Jr. ‘Ney’ busca recuperar su lugar en la selección.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
1 de marzo de 2026, 6:00 a. m.
Neymar reapareció con gol y un homenaje al 7 de la casa blanca.
Neymar reapareció con gol y un homenaje al 7 de la casa blanca. Foto: Tomada de vinicolombia_7

En su más reciente encuentro, el ’10′ del Santos de Brasil, Neymar Jr., volvió a acaparar todos los focos tras anotar un doblete decisivo.

Más allá de su rendimiento técnico, el astro brasileño generó revuelo al celebrar uno de sus tantos emulando el icónico baile de Vinícius Jr., un gesto cargado de simbolismo y compañerismo.

Neymar le rompe el corazón a Brasil: anunció la fecha tentativa de su retiro y queda muy poco

La acción ocurrió tras la primera anotación del exjugador del PSG al minuto 25. En un primer momento, Neymar mandó a callar a la tribuna como respuesta a las duras críticas recibidas tras su actuación anterior; acto seguido, se dirigió al banderín de esquina para ejecutar los pasos de baile que caracterizan al ‘7′ del Real Madrid.

Al finalizar el partido, la prensa buscó las declaraciones del exBarcelona, quien aclaró el motivo de su festejo: “El baile era para Vinícius Jr. Se lo prometí cuando marcó aquel gol en Portugal y enfrentó insultos y racismo. Le dije en ese momento: ‘Cuando vuelvas a marcar, celebra de la misma manera, porque si yo marco, haré exactamente lo mismo’”.

Deportes

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali y Junior dan golpe de autoridad

Deportes

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

Deportes

James Rodríguez, sin debut en Minnesota United y afrontando -6 °C: mostraron su ‘fría’ reacción

Deportes

Argentina goleó a Colombia y la complicó: depende de Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

Deportes

Primer país se bajaría del Mundial 2026: ataque de Israel y Estados Unidos a Irán repercutiría

Deportes

Bayern Múnich le aguó la fiesta al Borussia Dortmund: Luis Díaz acaricia el trofeo de Bundesliga

Deportes

Ancelotti le puso condición a Neymar para estar en el Mundial 2026: “No importa”

Deportes

Ancelotti le contestó a Neymar; dio la razón para borrarlo de Brasil

Deportes

Se supo el club con el que Neymar volvería a Europa: auténtico bombazo sale a la luz

Con un simple gesto dentro de la cancha, Neymar mostró su apoyo a Vinícius Jr. tras los acontecimientos sucedidos en el partido de ida entre el Benfica y el Real Madrid.

El astro brasileño volvió a deslumbrar a la afición, guiando a su equipo hacia la victoria con esa mezcla de gambetas y definición que solo una estrella de su magnitud puede ofrecer. Estos dos goles no solo aseguraron el triunfo frente al Vasco da Gama, sino que representaron sus primeros festejos oficiales en lo que va del año.

Cabe recordar que Neymar regresó recientemente a las canchas tras una compleja cirugía, lo que lo había puesto en el centro del debate mediático.

Ante los cuestionamientos, el jugador reflexionó: “Así es el fútbol: un día eres el peor, no sirves para nada y debes retirarte; al día siguiente, marcas dos goles y eres el mejor, el número 10 que debe ir al Mundial”. El brasileño enfatizó que, a pesar de las críticas, su enfoque está en el trabajo diario y en recuperar su plenitud física.

A pesar de la euforia, su futuro inmediato con la selección es incierto. Este fue apenas su tercer partido con el Santos en 2026, y su presencia en la próxima Copa del Mundo sigue siendo una incógnita. Puesto que aún no ha sido convocado por Carlo Ancelotti. Por ahora, Neymar se centra en recuperar el ritmo competitivo y demostrar que su talento sigue intacto.

Más de Deportes

Riña de hinchas de América de Cali en Valledupar.

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

América de Cali y Junior de Barranquilla hicieron la tarea; ganaron de visitantes y brillan en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali y Junior dan golpe de autoridad

Brasil ayudó a Colombia: quedó campeona del Sudamericano Femenino Sub-20 y La Tricolor entra al Mundial de Polonia.

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

James Rodríguez fue suplente con Minnesota United ante Cincinnati en una helada jornada.

James Rodríguez, sin debut en Minnesota United y afrontando -6 °C: mostraron su ‘fría’ reacción

Selección Colombia Femenina Sub-20 cayó goleada ante Argentina en el Sudamericano de la categoría.

Argentina goleó a Colombia y la complicó: depende de Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

¿Mundial 2026 tendría su primera baja? Israel pone en duda su participación en la venidera cita orbital.

Primer país se bajaría del Mundial 2026: ataque de Israel y Estados Unidos a Irán repercutiría

Luis Díaz jugando con Bayern Múnich, ante Borussia Dortmund, por Bundesliga.

Bayern Múnich le aguó la fiesta al Borussia Dortmund: Luis Díaz acaricia el trofeo de Bundesliga

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates his goal during the Spanish championship LaLiga football match between Villarreal CF and FC Barcelona on 21 December 2025 at Estadio de la Cer�mica in Vila-real, Spain - Photo Francisco Macia / Spain DPPI / DPPI (Photo by Francisco Macia / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal: Lamine Yamal marcó triplete para confirmar el liderato culé

Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la finalissima

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

Noticias Destacadas