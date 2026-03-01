Neymar ‘provocó’ a rivales como Vinícius: explicó su polémica celebración y defendió a su compatriota

En su más reciente encuentro, el ’10′ del Santos de Brasil, Neymar Jr., volvió a acaparar todos los focos tras anotar un doblete decisivo.

Más allá de su rendimiento técnico, el astro brasileño generó revuelo al celebrar uno de sus tantos emulando el icónico baile de Vinícius Jr., un gesto cargado de simbolismo y compañerismo.

Neymar le rompe el corazón a Brasil: anunció la fecha tentativa de su retiro y queda muy poco

La acción ocurrió tras la primera anotación del exjugador del PSG al minuto 25. En un primer momento, Neymar mandó a callar a la tribuna como respuesta a las duras críticas recibidas tras su actuación anterior; acto seguido, se dirigió al banderín de esquina para ejecutar los pasos de baile que caracterizan al ‘7′ del Real Madrid.

Al finalizar el partido, la prensa buscó las declaraciones del exBarcelona, quien aclaró el motivo de su festejo: “El baile era para Vinícius Jr. Se lo prometí cuando marcó aquel gol en Portugal y enfrentó insultos y racismo. Le dije en ese momento: ‘Cuando vuelvas a marcar, celebra de la misma manera, porque si yo marco, haré exactamente lo mismo’”.

Con un simple gesto dentro de la cancha, Neymar mostró su apoyo a Vinícius Jr. tras los acontecimientos sucedidos en el partido de ida entre el Benfica y el Real Madrid.

El astro brasileño volvió a deslumbrar a la afición, guiando a su equipo hacia la victoria con esa mezcla de gambetas y definición que solo una estrella de su magnitud puede ofrecer. Estos dos goles no solo aseguraron el triunfo frente al Vasco da Gama, sino que representaron sus primeros festejos oficiales en lo que va del año.

Cabe recordar que Neymar regresó recientemente a las canchas tras una compleja cirugía, lo que lo había puesto en el centro del debate mediático.

Ante los cuestionamientos, el jugador reflexionó: “Así es el fútbol: un día eres el peor, no sirves para nada y debes retirarte; al día siguiente, marcas dos goles y eres el mejor, el número 10 que debe ir al Mundial”. El brasileño enfatizó que, a pesar de las críticas, su enfoque está en el trabajo diario y en recuperar su plenitud física.

A pesar de la euforia, su futuro inmediato con la selección es incierto. Este fue apenas su tercer partido con el Santos en 2026, y su presencia en la próxima Copa del Mundo sigue siendo una incógnita. Puesto que aún no ha sido convocado por Carlo Ancelotti. Por ahora, Neymar se centra en recuperar el ritmo competitivo y demostrar que su talento sigue intacto.