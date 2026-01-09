Kylian Mbappé fue captado en el aeropuerto y ya está camino a Yedá para unirse a los entrenamientos con el Real Madrid. La idea es que tenga minutos en la final de la Supercopa contra Barcelona, programada para el próximo domingo en Arabia Saudita.

Mbappé no estuvo en la semifinal ante el Atlético de Madrid por una lesión de rodilla que arrastra desde diciembre. Aunque los tiempos no parecían alcanzarle para estar disponible, el cuerpo técnico quiere tenerlo cerca para evaluar su situación.

Xabi Alonso anunció que el francés se sumará al equipo este viernes y apunta a ser convocado a la final de la Supercopa. “Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas y las posibilidades, como todos los que están en la convocatoria, las mismas para poder jugar“, señaló.

En la prensa española aseguran que la titularidad de Mbappé no está garantizada, pero como mínimo irá al banquillo. Las próximas horas serán claves para determinar la cantidad de minutos que puede jugar sin arriesgarse a una recaída en su lesión.

Kylian Mbappé jugando el clásico contra Barcelona. Foto: Getty Images

Lo positivo es que el delantero francés ha estado entrenado por su cuenta en Madrid y las sensaciones son buenas. Al principio se decidió que no viajara ante la posibilidad de quedar eliminados en semifinales, sin embargo, inmediatamente después de la victoria contra el Atlético le compraron los tiquetes para dirigirse hacia territorio saudí.

Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid en la presente temporada y está dulce en los enfrentamientos directos contra Barcelona, otra de las razones por las que asumirán el riesgo.

De todas formas, se espera que Kylian no esté al 100 % de sus condiciones y juegue con algunas molestias propias de una recuperación que se interrumpió antes de lo esperado.

“Mbappé acorta plazos tras su lesión de rodilla (un esguince) y está dispuesto a forzar para tener algunos minutos ante el Barça. No hay duda de que el hecho de la final sea un Clásico invita a tomar algunos riesgos”, explicó el diario Marca.

De las tres semanas de baja que le diagnosticaron apenas habrán pasado 11 días, una cifra récord que ya ha generado comentarios en relación al departamento médico del Real Madrid.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Real Madrid en la Supercopa de España?

La gran final de la Supercopa de España está programada para este domingo, 11 de enero, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Este certamen se juega en Arabia Saudita por decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que firmó un contrato por varios años para llevar a los cuatro mejores equipos de la temporada a disputar un título para arrancar el año.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico del fútbol español será transmitido por Win Sports + y la plataforma de Win Play en dispositivos móviles.

El canal colombiano adquirió los derechos para la edición de este año, al igual que la Copa del Rey.