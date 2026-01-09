Deportes

Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Este domingo se define el título de la Supercopa de España con un partido que se robará la atención del mundo entero.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

9 de enero de 2026, 4:04 p. m.
Kylian Mbappé sigue en duda para la final de la Supercopa de España
Kylian Mbappé sigue en duda para la final de la Supercopa de España Foto: Getty Images

Kylian Mbappé fue captado en el aeropuerto y ya está camino a Yedá para unirse a los entrenamientos con el Real Madrid. La idea es que tenga minutos en la final de la Supercopa contra Barcelona, programada para el próximo domingo en Arabia Saudita.

Mbappé no estuvo en la semifinal ante el Atlético de Madrid por una lesión de rodilla que arrastra desde diciembre. Aunque los tiempos no parecían alcanzarle para estar disponible, el cuerpo técnico quiere tenerlo cerca para evaluar su situación.

Lectura de labios revela qué le dijo Diego Simeone a Vinicius: se ventiló la conversación

Xabi Alonso anunció que el francés se sumará al equipo este viernes y apunta a ser convocado a la final de la Supercopa. “Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas y las posibilidades, como todos los que están en la convocatoria, las mismas para poder jugar“, señaló.

En la prensa española aseguran que la titularidad de Mbappé no está garantizada, pero como mínimo irá al banquillo. Las próximas horas serán claves para determinar la cantidad de minutos que puede jugar sin arriesgarse a una recaída en su lesión.

Deportes

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

Deportes

América festeja: negocio de Marino Hinestroza entre Nacional y Boca Juniors le dejó un platal

Deportes

Se armó discusión por Luis Díaz: fuerte debate por lo que pasa en Liverpool detonó todo

Deportes

Wilmar Barrios habló sobre su regreso al fútbol colombiano: tocó el tema de Atlético Nacional

Deportes

Carlos Antonio Vélez explotó de la nada contra la Selección Colombia: “No jodan”

Deportes

Bayern Múnich vs. Wolfsburg: canal y hora para ver a Luis Díaz en el reinicio de la Bundesliga

Deportes

Lectura de labios revela qué le dijo Diego Simeone a Vinicius: se ventiló la conversación

Deportes

Desolador parte de Real Madrid sobre Kylian Mbappé a horas de acabarse el 2025: salud perjudicada

Deportes

El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones

Deportes

Es oficial: Real Madrid tomó una decisión con Mbappé, a horas del partido ante Manchester City

Mbappé marcó tres goles, dos de ellos fueron anulados.
Kylian Mbappé jugando el clásico contra Barcelona. Foto: Getty Images

Lo positivo es que el delantero francés ha estado entrenado por su cuenta en Madrid y las sensaciones son buenas. Al principio se decidió que no viajara ante la posibilidad de quedar eliminados en semifinales, sin embargo, inmediatamente después de la victoria contra el Atlético le compraron los tiquetes para dirigirse hacia territorio saudí.

Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid en la presente temporada y está dulce en los enfrentamientos directos contra Barcelona, otra de las razones por las que asumirán el riesgo.

De todas formas, se espera que Kylian no esté al 100 % de sus condiciones y juegue con algunas molestias propias de una recuperación que se interrumpió antes de lo esperado.

“Mbappé acorta plazos tras su lesión de rodilla (un esguince) y está dispuesto a forzar para tener algunos minutos ante el Barça. No hay duda de que el hecho de la final sea un Clásico invita a tomar algunos riesgos”, explicó el diario Marca.

De las tres semanas de baja que le diagnosticaron apenas habrán pasado 11 días, una cifra récord que ya ha generado comentarios en relación al departamento médico del Real Madrid.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Real Madrid en la Supercopa de España?

La gran final de la Supercopa de España está programada para este domingo, 11 de enero, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Este certamen se juega en Arabia Saudita por decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que firmó un contrato por varios años para llevar a los cuatro mejores equipos de la temporada a disputar un título para arrancar el año.

Bayern Múnich vs. Wolfsburg: canal y hora para ver a Luis Díaz en el reinicio de la Bundesliga

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico del fútbol español será transmitido por Win Sports + y la plataforma de Win Play en dispositivos móviles.

El canal colombiano adquirió los derechos para la edición de este año, al igual que la Copa del Rey.

Más de Deportes

Pep Guardiola habló sobre Manchester City y el posible fichaje de un defensor central.

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

Negocio de Marino Hinestroza dejó un dineral a América de Cali por 'derechos de solidaridad'

América festeja: negocio de Marino Hinestroza entre Nacional y Boca Juniors le dejó un platal

MADRID, SPAIN - DECEMBER 10: Kylian Mbappe of Real Madrid reacts on the bench prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Estadio Santiago Bernabeu on December 10, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Luis Díaz fue motivo de discusión entre los exjugadores, Daniel Sturridge y Gary Neville.

Se armó discusión por Luis Díaz: fuerte debate por lo que pasa en Liverpool detonó todo

Wilmar Barrios negó contactos con la dirigencia de Atlético Nacional.

Wilmar Barrios habló sobre su regreso al fútbol colombiano: tocó el tema de Atlético Nacional

Carlos Antonio Vélez salió y le lanzó recado a la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez explotó de la nada contra la Selección Colombia: “No jodan”

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 01: Luis Diaz of FC Bayern M�nchen runs with the ball during the Bundesliga match between FC Bayern M�nchen and Bayer 04 Leverkusen at Allianz Arena on November 01, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Bayern Múnich vs. Wolfsburg: canal y hora para ver a Luis Díaz en el reinicio de la Bundesliga

Diego Simeone desató polémica en la Supercopa de España.

Lectura de labios revela qué le dijo Diego Simeone a Vinicius: se ventiló la conversación

Jhon Janer Lucumí está sonando como posible refuerzo del Manchester City.

Bologna se pronunció por Jhon Lucumí: comunicado oficial sobre su salida al Manchester City

Muriel a Junior, pero el jugador de América que soñaba con jugar en el tiburón, ya no llegaría a la arenosa.

Llegada de Luis Fernando Muriel a Junior trunca refuerzo desde América de Cali: voz oficial lo dejó claro

Noticias Destacadas