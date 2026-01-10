Qué canal pasa Barcelona vs. Real Madrid: así puede ver la final de la Supercopa de España

Este domingo, 11 de enero de 2026, se disputa la final de la Supercopa de España en el Estadio King Abdullah Sports City de Yedá (Arabia Saudita). Barcelona se verá las caras con el Real Madrid en un partido que se robará los focos de atención en todo el planeta.

El pitazo inicial está programado para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y la transmisión oficial estará a cargo de Win Sports +. Las acciones de ‘El Clásico’ también estarán disponibles en la aplicación de Win Play para usuarios de dispositivos móviles.

Barcelona viene de golear al Athletic Club en semifinales (5-0), mientras que Real Madrid hizo lo propio dejando en el camino al Atlético de Madrid (2-1).

La gran duda es la presencia de Kylian Mbappé en el once titular, teniendo en cuenta que arrastra una lesión en la rodilla y está entre algodones de cara a una nueva final.

Hansi Flick, técnico del Barça, restó importancia a la situación de Mbappé. “¿Cuántos clásicos hemos jugado en los últimos años? ¿Cuántos ganamos en el último año y medio? Perdimos uno. Sé que es un buen jugador. Nos adaptaremos, pero no en especial por Mbappé”, dijo.

“Nos centramos en nuestra filosofía y en cómo queremos jugar. Y queremos jugar como el Barça, y el estilo del Barça es diferente al estilo de Real Madrid”, apuntó Flick.

El conjunto azulgrana fue campeón de la Supercopa de España el año pasado, venciendo con un marcador abultado al Real Madrid. Esa es la idea que quieren repetir este domingo en Yedá.

“Es un clásico y podemos ganar un título. Lo que quiero ver es lo mismo que contra el Athletic, cuando jugamos como un equipo, como una unidad. Queremos demostrarlo en el campo. Queremos ganar la final. Antes del Athletic, dos partidos nos separaban de ganar el primer título de esta temporada. Y ahora solo hay un partido más. Son 90 minutos para darlo todo, el 100 %. Quiero que actuemos como un equipo”, sentenció.

Las sensaciones de Xabi Alonso

La otra cara de la moneda es Xabi Alonso, que todavía no ha ganado títulos con el Real Madrid y necesita un golpe sobre la mesa para ganarse la confianza de la afición.

“Es una final, hay que saber competirla para poder ganarla y estamos preparados”, aseguró el entrenador vasco. “Es un partido de fútbol, es una final, todo puede pasar. Estamos centrados en lo que podemos hacer, en cómo nos tenemos que preparar y en cómo tenemos que jugar el partido”.

Sobre la presencia de Mbappé, dijo: “Está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, siempre según sus sensaciones, valoraríamos que pudiera venir”.

Canal y hora para ver Barcelona vs. Real Madrid