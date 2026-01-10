Deportes

Qué canal pasa Barcelona vs. Real Madrid: así puede ver la final de la Supercopa de España

Se decide el primer título del año en el fútbol español con una nueva edición de ‘El Clásico’ entre azulgranas y merengues.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de enero de 2026, 12:52 p. m.
Pedri y Vinicius disputando un balón en el clásico de Barcelona vs. Real Madrid
Pedri y Vinicius disputando un balón en el clásico de Barcelona vs. Real Madrid Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Este domingo, 11 de enero de 2026, se disputa la final de la Supercopa de España en el Estadio King Abdullah Sports City de Yedá (Arabia Saudita). Barcelona se verá las caras con el Real Madrid en un partido que se robará los focos de atención en todo el planeta.

El pitazo inicial está programado para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y la transmisión oficial estará a cargo de Win Sports +. Las acciones de ‘El Clásico’ también estarán disponibles en la aplicación de Win Play para usuarios de dispositivos móviles.

Barcelona viene de golear al Athletic Club en semifinales (5-0), mientras que Real Madrid hizo lo propio dejando en el camino al Atlético de Madrid (2-1).

La gran duda es la presencia de Kylian Mbappé en el once titular, teniendo en cuenta que arrastra una lesión en la rodilla y está entre algodones de cara a una nueva final.

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Messi confesó cuál fue uno de los momentos más crudos que ha vivido en el fútbol: “Me quería morir”

Lo descartaron en Millonarios y ahora da su versión tras ir a préstamo a otro club: “Anormal lo que vivimos”

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Debut de Falcao y otras figuras de la Liga Betplay podría demorarse más de lo esperado: grave problema que afronta la Dimayor

Pasó por Santa Fe y Millonarios, pero ahora refuerza al Deportivo Cali: fichaje desde Brasil es oficial

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Hansi Flick, técnico del Barça, restó importancia a la situación de Mbappé. “¿Cuántos clásicos hemos jugado en los últimos años? ¿Cuántos ganamos en el último año y medio? Perdimos uno. Sé que es un buen jugador. Nos adaptaremos, pero no en especial por Mbappé”, dijo.

“Nos centramos en nuestra filosofía y en cómo queremos jugar. Y queremos jugar como el Barça, y el estilo del Barça es diferente al estilo de Real Madrid”, apuntó Flick.

El conjunto azulgrana fue campeón de la Supercopa de España el año pasado, venciendo con un marcador abultado al Real Madrid. Esa es la idea que quieren repetir este domingo en Yedá.

“Es un clásico y podemos ganar un título. Lo que quiero ver es lo mismo que contra el Athletic, cuando jugamos como un equipo, como una unidad. Queremos demostrarlo en el campo. Queremos ganar la final. Antes del Athletic, dos partidos nos separaban de ganar el primer título de esta temporada. Y ahora solo hay un partido más. Son 90 minutos para darlo todo, el 100 %. Quiero que actuemos como un equipo”, sentenció.

Las sensaciones de Xabi Alonso

La otra cara de la moneda es Xabi Alonso, que todavía no ha ganado títulos con el Real Madrid y necesita un golpe sobre la mesa para ganarse la confianza de la afición.

Lectura de labios revela qué le dijo Diego Simeone a Vinicius: se ventiló la conversación

Es una final, hay que saber competirla para poder ganarla y estamos preparados”, aseguró el entrenador vasco. “Es un partido de fútbol, es una final, todo puede pasar. Estamos centrados en lo que podemos hacer, en cómo nos tenemos que preparar y en cómo tenemos que jugar el partido”.

Sobre la presencia de Mbappé, dijo: “Está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, siempre según sus sensaciones, valoraríamos que pudiera venir”.

Canal y hora para ver Barcelona vs. Real Madrid

  • Supercopa de España - Final
  • Estadio: King Abdullah Sports City
  • Fecha y hora: Domingo 11 de enero, 2:00 p. m. (COL)
  • Canal: Win Sports + y Win Play

