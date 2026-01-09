Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

João Cancelo cumplió su sueño de volver al FC Barcelona y es nuevo fichaje del conjunto azulgrana para lo que resta de la presente temporada.

Así lo confirmó su director deportivo, el portugués Deco, en declaraciones para los medios de comunicación que están cubriendo la Supercopa de España en Arabia Saudita.

“Cancelo mejorará la calidad de la plantilla", señaló. “No es un tema de centrales o no. Estamos recuperando a Ronald Araujo, que Flick ha dicho que con él tenemos un central más. Cancelo te permite que Eric Garcia no tenga que jugar tanto de lateral y también que en un momento de dificultad incluso Kounde pase por dentro. Nos da opciones que no teníamos hasta ahora”.

Barcelona no tenía pensando hacer movimientos en el mercado de invierno, pero apareció la oportunidad de repatriar a Cancelo, en condición de préstamo, procedente del Al-Hilal.

“No se ficha a Cancelo por un único tema, primero es porque es un gran jugador. A nosotros al final lo que nos importa en el mercado de invierno es mejorar la calidad de la plantilla; si es para seguir igual o bajar no tiene ningún sentido”, explicó Deco.

Aunque la presentación oficial será hasta después de la final contra Real Madrid, el fichaje de João Cancelo es una realidad y ya se encuentra en proceso de inscripción ante los registros de LaLiga.

“Cancelo es un futbolista de nivel, de calidad. Es una operación que difícilmente se habría podido hacer, pero no estaba inscrito y tenía un acuerdo para salir. Además, es un jugador que está loco por el Barça y por el encanto que tiene este club. Al final, lo más importante es esto: que Cancelo nos mejora la calidad de la plantilla”, remarcó.

La idea es que el defensor portugués llegue a tomar el lugar de Jules Koundé por la banda derecha y se libere así otro candidato para jugar en la zaga de centrales debilitada por la salida de Íñigo Martínez en verano, además de la situación personal que atraviesa Ronald Araújo.

Jules Koundé jugó como lateral derecho contra Athletic de Bilbao. Foto: AP

Barcelona quiere su primer título del año

La razón por la que João Cancelo será anunciado la siguiente semana es que Barcelona quiere enfocar todos sus esfuerzos en la Supercopa y no pretende crear distracciones para el plantel.

El conjunto culé accedió a la gran final luego de golear al Athletic de Bilbao con una noche inspirada de Raphinha.

“La idea era primero intentar pasar la semifinal. Sabíamos antes del partido que era un partido difícil, por más que hayamos ganado con una ventaja importante. Fuimos serios y jugamos un partido completo a todos los niveles, y nos ha salido bien”, analizó Deco.

El directivo tiene buenas sensaciones de la final contra Real Madrid. “Ahora espera la final, que siempre es dura contra nuestro gran rival. El Real Madrid tuvo dificultades ante un gran Atlético, pero es un partido entre dos grandes equipos. Somos optimistas porque queremos ganar, pero estaremos delante de un gran equipo que ya nos ganó este año y por eso tenemos que ser mejores que la última vez”, concluyó.

*Con información de Europa Press.