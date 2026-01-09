Deportes

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

El conjunto azulgrana aprovechó una oportunidad de lujo en el mercado y reforzó la nómina de Hansi Flick.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

9 de enero de 2026, 8:08 p. m.
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Foto: NurPhoto via Getty Images

João Cancelo cumplió su sueño de volver al FC Barcelona y es nuevo fichaje del conjunto azulgrana para lo que resta de la presente temporada.

Así lo confirmó su director deportivo, el portugués Deco, en declaraciones para los medios de comunicación que están cubriendo la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Cancelo mejorará la calidad de la plantilla", señaló. “No es un tema de centrales o no. Estamos recuperando a Ronald Araujo, que Flick ha dicho que con él tenemos un central más. Cancelo te permite que Eric Garcia no tenga que jugar tanto de lateral y también que en un momento de dificultad incluso Kounde pase por dentro. Nos da opciones que no teníamos hasta ahora”.

Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Barcelona no tenía pensando hacer movimientos en el mercado de invierno, pero apareció la oportunidad de repatriar a Cancelo, en condición de préstamo, procedente del Al-Hilal.

Deportes

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Deportes

Zarpazo de Senegal en Copa de África: pasó a ‘semis’ y se mide con Egipto o Costa de Marfil por el título

Deportes

Figura de la Selección Colombia confesó su deseo de comprar histórico club del FPC: “Es mi sueño”

Deportes

Néiser Villarreal sufre su primer golpe de realidad en Cruzeiro: anuncio oficial lo perjudica

Deportes

Alboroto en la Copa de África: decisión polémica con el juez del Camerún vs. Marruecos detona lío

Deportes

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

Deportes

América festeja: negocio de Marino Hinestroza entre Nacional y Boca Juniors le dejó un platal

Deportes

Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Deportes

Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Deportes

En España no sueltan a futbolista colombiano que jugó en Barcelona y le dan palo: “Fue un fiasco”

“No se ficha a Cancelo por un único tema, primero es porque es un gran jugador. A nosotros al final lo que nos importa en el mercado de invierno es mejorar la calidad de la plantilla; si es para seguir igual o bajar no tiene ningún sentido”, explicó Deco.

Aunque la presentación oficial será hasta después de la final contra Real Madrid, el fichaje de João Cancelo es una realidad y ya se encuentra en proceso de inscripción ante los registros de LaLiga.

“Cancelo es un futbolista de nivel, de calidad. Es una operación que difícilmente se habría podido hacer, pero no estaba inscrito y tenía un acuerdo para salir. Además, es un jugador que está loco por el Barça y por el encanto que tiene este club. Al final, lo más importante es esto: que Cancelo nos mejora la calidad de la plantilla”, remarcó.

La idea es que el defensor portugués llegue a tomar el lugar de Jules Koundé por la banda derecha y se libere así otro candidato para jugar en la zaga de centrales debilitada por la salida de Íñigo Martínez en verano, además de la situación personal que atraviesa Ronald Araújo.

Athletic Bilbao's Oihan Sancet, left, duels for the ball with Barcelona's Jules Kounde during the Spanish Super Cup semifinal soccer match at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
Jules Koundé jugó como lateral derecho contra Athletic de Bilbao. Foto: AP

Barcelona quiere su primer título del año

La razón por la que João Cancelo será anunciado la siguiente semana es que Barcelona quiere enfocar todos sus esfuerzos en la Supercopa y no pretende crear distracciones para el plantel.

El conjunto culé accedió a la gran final luego de golear al Athletic de Bilbao con una noche inspirada de Raphinha.

“La idea era primero intentar pasar la semifinal. Sabíamos antes del partido que era un partido difícil, por más que hayamos ganado con una ventaja importante. Fuimos serios y jugamos un partido completo a todos los niveles, y nos ha salido bien”, analizó Deco.

El directivo tiene buenas sensaciones de la final contra Real Madrid. “Ahora espera la final, que siempre es dura contra nuestro gran rival. El Real Madrid tuvo dificultades ante un gran Atlético, pero es un partido entre dos grandes equipos. Somos optimistas porque queremos ganar, pero estaremos delante de un gran equipo que ya nos ganó este año y por eso tenemos que ser mejores que la última vez”, concluyó.

*Con información de Europa Press.

Más de Deportes

The president of FC Barcelona, Joan Laporta, during the press conference about the Negreira case, in Barcelona, on 17th April 2023. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images)

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

x

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Senegal vs. Malí fue la primera semifinal de la Copa de África 2026

Zarpazo de Senegal en Copa de África: pasó a ‘semis’ y se mide con Egipto o Costa de Marfil por el título

Real Cartagena es el club que compraría figura actual de la Selección Colombia.

Figura de la Selección Colombia confesó su deseo de comprar histórico club del FPC: “Es mi sueño”

Néiser Villarreal acabó de llegar como nuevo fichaje de Cruzeiro.

Néiser Villarreal sufre su primer golpe de realidad en Cruzeiro: anuncio oficial lo perjudica

Marruecos se opuso a Amin Omar y le fue escuchado su pedido en la Copa de África

Alboroto en la Copa de África: decisión polémica con el juez del Camerún vs. Marruecos detona lío

Pep Guardiola habló sobre Manchester City y el posible fichaje de un defensor central.

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

Negocio de Marino Hinestroza dejó un dineral a América de Cali por 'derechos de solidaridad'

América festeja: negocio de Marino Hinestroza entre Nacional y Boca Juniors le dejó un platal

MADRID, SPAIN - DECEMBER 10: Kylian Mbappe of Real Madrid reacts on the bench prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Estadio Santiago Bernabeu on December 10, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Luis Díaz fue motivo de discusión entre los exjugadores, Daniel Sturridge y Gary Neville.

Se armó discusión por Luis Díaz: fuerte debate por lo que pasa en Liverpool detonó todo

Noticias Destacadas