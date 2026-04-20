Bayern Múnich reveló la nueva marca mundial de Luis Díaz: ni Lamine Yamal ni Mbappé lo alcanzan

Bayern Múnich reveló la nueva marca mundial que alcanzó Luis Díaz: el colombiano es el primer jugador de las cinco grandes ligas que supera la barrera de los 13 goles y 13 asistencias en lo que va de la temporada.

Incluso, Bayern Múnich aclara que en las últimas 20 temporadas de la Bundesliga nadie había alcanzado dicho registro. Esto demuestra aún más que Luis Díaz es pieza fundamental en Bayern Múnich y resultó clave en la obtención del título liguero en esta temporada.

🌟𝐎𝐭𝐫𝐨 𝐫é𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐢 𝐥𝐥𝐚𝐯𝐞 🇨🇴



Luchito es el primer jugador en las 5⃣ grandes ligas de Europa que supera la barrera de 13 goles (lleva 15) y 13 asistencias en esta temporada.



De hecho, en las últimas 2⃣0⃣ temporadas 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 había alcanzado este registro en… pic.twitter.com/aaX8nQ7geD — FC Bayern München Español (@FCBayernES) April 20, 2026

Dos jugadores de élite que sirven como ejemplo para argumentar la marca de Luis Díaz, son Lamine Yamal del Barcelona y Kylian Mbappé del Real Madrid. Ninguno de los dos referenciados alcanza al guajiro.

Lamine Yamal ostenta 15 goles y 12 asistencias en el curso, mientras que Mbappé tiene 23 goles y 4 asistencias en esta temporada. Los datos se refieren a LaLiga de España, comparativa con Bundesliga.

Kylian Mbappé (izq.) y Lamine Yamal (der.), figuras del Real Madrid y Barcelona respectivamente. Foto: AP

Puede que Lamine Yamal alcance o supere a Luis Díaz en esta marca mundial, pues solo lo tiene a una asistencia en liga ya que lo supera en goles. Aún faltan varios partidos por jugar y podría ser un dato no menor a tener en cuenta.

Bayern Múnich, que pagó cerca de 75 millones de euros al Liverpool por Luis Díaz, encontró en el guajiro una efectividad de asistencias y goles. Además, Lucho conformó uno de los tridentes de ataque más temidos de Europa, junto a Olise y Kane.

Con faena de goles y Luis Díaz brillando, Bayern Múnich se consagró campeón de Bundesliga

Campeonato número 35 para Bayern Múnich

“Es el 35.º título de liga de la historia del club y la merecida recompensa a una temporada de Bundesliga en la que se ha demostrado una gran superioridad. En esta página encontrarás noticias, información y emociones relacionadas con el campeonato”, reseña el Bayern Múnich de Luis Díaz en su web oficial.

Además de la Bundesliga, Bayern Múnich ya había ganado la Supercopa de Alemania al principio de la temporada. Incluso, está en semifinales de la Copa de su país y también entre los mejores cuatro de la Champions League.

Esto quiere decir que puede ser una temporada más que histórica para Bayern Múnich, pues es uno de los equipos europeos que aún puede ganar todo lo que jugó en el curso. De la mano de su técnico, Vincent Kompany, además de jugadores como Luis Díaz o Harry Kane, se vienen semanas cruciales.

Bayern Múnich ya es el campeón oficial de la Bundesliga 2025-2026 a falta de cuatro fechas. Foto: Getty Images

“El FC Bayern solo sufrió un revés en su camino hacia el campeonato (Bundesliga). Su única derrota de la temporada se produjo en la jornada 19 contra el FC Augsburg, lo que significa que nunca permaneció completamente invicto en una temporada de la Bundesliga; en las temporadas 1986/87 y 2012/13 también sufrieron solo una derrota cada una (ambas en casa contra el Leverkusen)”, añade en su web oficial Bayern.