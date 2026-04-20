Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: canal y hora para ver a Luis Díaz en Copa Alemana

Bayer Leverkusen y Bayern Múnich jugarán este miércoles, 22 de abril. La hora de arranque será 1:45 p.m. de Colombia (8:45 p.m. de Alemania) por la semifinal de la Copa de Alemania (DFB Pokal). El partido será transmitido por el canal ESPN y Disney+.

El BayArena de Leverkusen recibe uno de los partidos más importantes de la temporada en Alemania. La Bundesliga ya está liquidada, pues Bayern Múnich quedó campeón a falta de cuatro fechas, y ahora va por la Copa de su país.

Bayern quiere todo en esta temporada y eso incluye la Copa de Alemania. Luis Díaz y compañía, dirigidos por Vincent Kompany, esperan sentenciar su pase a la gran final de la competencia para hacer historia.

El equipo del FC Bayern de Múnich, del colombiano Luis Díaz, celebra la victoria en el partido de la Bundesliga, la primera división alemana, entre el FC Bayern de Múnich y el VfB Stuttgart, y el título de la Bundesliga en Múnich, al sur de Alemania, el 19 de abril de 2026. (Foto de Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) Foto: AFP

Doblete de asistencias de Luis Díaz para hacer campeón al Bayern Múnich en la Bundesliga

¿Contra qué equipo jugaría Bayern Múnich si pasa a la final de la Copa de Alemania?

Stuttgart o RB Leipzig, que disputan la otra llave en la semifinal de la Copa de Alemania. Jugarán el 23 de abril, un día después del juego entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, para dejar definida la llave de la final.

Bayern Múnich podría ganar todo esta temporada

Ya son dos títulos los que Bayern Múnich ha logrado en el curso 2025-2026: la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. Sin embargo, están en semifinales de la Champions League y de la Copa de Alemania.

El colombiano Luis Díaz pinta como el fichaje estelar del Bayern Múnich esta temporada, consolidándose en el terreno de juego como un distinto. Los bávaros pagaron por él cerca de 75 millones de euros, al Liverpool, a mediados de 2025.

Junto a Michael Olise y Harry Kane, Luis Díaz conforma uno de los tridentes más temidos de toda Europa. Acumulan una gran cantidad de goles y asistencias, que los tienen peleando y destacándose en una temporada que puede ser histórica.

De hecho, más allá de ganar la Bundesliga, Luis Díaz se convirtió en el primer jugador de las cinco grandes ligas en alcanzar más de 13 goles y 13 asistencias en el curso.

En su último partido de Copa de Alemania, Bayern Múnich le ganó 2-0 a RB Leipzig en los cuartos de final. Fue para febrero de este 2026 y Luis Díaz fue uno de los anotadores de la llave junto a Harry Kane.

¿Qué canal pasa Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por Copa Alemana?