La reacción controversial de Vincent Kompany al partidazo de Luis Díaz en Bundesliga: no fue suficiente

El entrenador de Bayern Múnich no se mostró de acuerdo con las palabras de su jefe, Max Eberl, en las que comparó al colombiano con una leyenda máxima del club.

Redacción Deportes
12 de enero de 2026, 1:24 a. m.
Para Kompany no es pertinente la comparación de Luis Díaz con leyenda de Bayern Múnich.
Gol y doblete de asistencias fueron lo justo, pero no suficiente para que Vincent Kompany aceptase la arriesgada comparación que lanzó un dirigente del Bayern Múnich sobre Luis Díaz tras el duelo con Wolfsburgo.

Según Max Eberl, director deportivo del Bayern: "con Lucho al otro lado, tenemos (el club) al Franck Ribéry, el creador de caos creativo”.

Para el dirigente de los rojos, lo que viene haciendo el guajiro podría ser algo similar a lo que años atrás vivían con una leyenda del club que fue multicampeón.

Este apunte fue el que generó la controversia absoluta en Alemania, debido a que el entrenador a cargo, en rueda de prensa, no quiso aceptar las palabras de su jefe y zanjó que “por ahora, para nada” era igual lo hecho por unos, con respecto a los otros.

Por su experiencia como jugador, el belga defendió a quienes conoció en el campo de juego: “Todavía no los compararía con Robben y Ribéry. Respeto mucho a estos dos extremos, contra los que jugué”.

Adicional, a quienes hoy día están dando de que hablar, casi que les hizo una exigencia: “Creo que Michael y Lucho deberían seguir su propio camino. Al final, no se trata solo de la calidad individual, sino también de los títulos de equipo”.

A su vez, Kompany le metió presión a Díaz como a su compañero, pues de no haber títulos, siguen lejos de poder ser equiparados con otros: “Si al final ganan los grandes títulos, quizás podamos hablar de ello. Pero, por ahora, para nada”.

Vincent Kompany cree en Luis Díaz, pero le exige más a Luis Díaz. Foto: Getty Images

DT hace justicia y exalta a todos

En la gran mayoría de veces que Kompany habla, a este se le ve ser justo con todos los de su plantel. Para este parece clave mantener la armonía, y que todos se sientan a gusto al interior del Bayern.

De quienes jugaron el domingo logrando una victoria apabullante de 8-1 dijo: “Los jugadores de arriba tienen mucha calidad individual, así es. Siempre son una amenaza”.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló en rueda de prensa. Foto: FC Bayern via Getty Images

Para los que tuvieron menos minutos, o por alguna otra cuestión vienen progresando, también les reconoció su papel: “No son solo ellos. Guerreiro siempre entró y lo hizo bien, y también están Lennart Karl, Serge Gnabry y Jamal cuando regresa. Uno de nuestros puntos fuertes es que tenemos muchos jugadores que pueden marcar y crear”.

Harry Kane fue otra de las figuras de la plantilla que se refirió a lo hecho por Lucho. Siempre el inglés ha sido generoso al hablar del cafetero, siendo esta una ocasión en la que nuevamente le reconoció el sacrificio que pone al servicio del equipo.

“Nos da mucha energía y mucha calidad. Trabaja muchísimo para el equipo; a menudo lo vemos retrocediendo y haciendo un gran esfuerzo defensivo. Probablemente merecía otro gol”, apuntó tras el tanto y doblete de asistencias del guajiro.

Aparte de la resolución final, Kane agradece el aporte en todas las fases que les brinda Díaz: “Está en las zonas correctas. Hace esas carreras; incluso en su primer gol lo vimos llegando al área chica, y eso es lo que se necesita”, firma.

