Así reaccionó Harry Kane al nuevo golazo de Luis Díaz y sus jugadas de lujo: habló maravillas

Lucho fue figura en el partido de Bayern Múnich vs. Wolfsburgo por la fecha 16 de la Bundesliga.

Sebastián Clavijo García

12 de enero de 2026, 2:11 p. m.
Luis Díaz recibe un abrazo de Harry Kane en el partido contra Wolfsburgo Foto: FC Bayern via Getty Images

Bayern Múnich empezó con pie derecho la recta final hacia su título de la Bundesliga. El conjunto bávaro goleó a Wolfsburgo en el Allianz Arena (8-1) y sumó tres puntos más en la tabla de posiciones.

Luis Díaz marcó el segundo gol del partido y aportó tres asistencias para sellar un partido redondo en el que fue elegido como figura.

Harry Kane, capitán y referente del Bayern, destacó el trabajo que viene haciendo Lucho para convertirse en uno de los titulares indiscutibles en el andamiaje de Vincent Kompany.

Luis Díaz marcó su primer gol del año: soberbia definición puso a festejar al Bayern Múnich

“Nos da mucha energía y mucha calidad. Trabaja muchísimo para el equipo; a menudo lo vemos retrocediendo y haciendo un gran esfuerzo defensivo”, declaró el delantero británico.

Kane es uno de los que más ha disfrutado con las asistencias de Luis Díaz, aunque también le emociona que el guajiro marque sus propios goles. “Probablemente merecía otro gol. Pero está en las zonas correctas. Hace esas carreras; incluso en su primer gol lo vimos llegando al área chica, y eso es lo que se necesita”, apuntó.

Lucho es el segundo máximo goleador del Bayern Múnich en la presente temporada. En total ha marcado 14 goles por todas las competencias, 9 de ellos en la Bundesliga.

Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Bayern Múnich vs. Wolfsburgo. Foto: Getty Images

Luis Díaz también se pronunció

Después del partidazo que hizo contra Wolfsburgo, era inevitable que Luis Díaz hablara sobre sus sensaciones de este debut en 2026 y lo que visualiza para un año que viene cargado con el Mundial como principal objetivo.

“El equipo entró muy fuerte, lo demostramos porque salimos ganando el partido, ellos tuvieron la posibilidad de empatar, reaccionaron, pero bueno, ya de ahí en adelante nosotros controlamos el juego, fuimos muy superiores”, apuntó el guajiro.

La reacción controversial de Vincent Kompany al partidazo de Luis Díaz en Bundesliga: no fue suficiente

Luis Díaz considera que hicieron “un partido demasiado increíble” para marcar ocho goles y sacar una buena ventaja en la tabla. “Todos hicimos lo que pedía el entrenador y lo importante fue que sacamos los tres puntos en esa lucha por el campeonato”, declaró.

“Gracias a Dios pude aportar al equipo con un tanto de cabeza, con asistencias, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el equipo y eso es lo más importante para mí, quiero seguir trabajando de la misma manera, quiero seguir enfocado, hay que seguir de esta forma para poder conseguir los objetivos que queremos”, sentenció.

A Lucho solo se le pasa por la cabeza ganar títulos y llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. “Hay que tener esa mentalidad y ese foco en uno mismo, ya uno es profesional y sabe lo que hay que hacer y qué no, mantener ese foco va a ser muy importante porque será un año de muchos partidos, muchas competiciones con el club y después viene la Selección, hay que recuperarse muy bien y manejar todo ese tipo de cosas para llegar lo mejor posible a la competición”, declaró.

Como figura de la Selección Colombia, sabe cuál es su responsabilidad. “Hay que descansar y disfrutar lo que estoy viviendo ahorita en el Bayern, seguir trabajando para conseguir los objetivos acá y luego que venga el Mundial”, agregó.

