Vincent Kompany bajó de la nube a Luis Díaz y le dio una lección en público: “Todavía no”

El técnico del Bayern Múnich calmó la lluvia de elogios y pidió que no se hagan comparaciones con otras leyendas del club.

Sebastián Clavijo García

13 de enero de 2026, 12:03 p. m.
Vincent Kompany fue claro sobre la comparación de Luis Díaz con Frank Ribery
Vincent Kompany fue claro sobre la comparación de Luis Díaz con Frank Ribery Foto: Getty Images // FC Bayern

Aunque Luis Díaz se mereció todos los elogios que le cayeron el pasado fin de semana, su técnico Vincent Kompany no quiere caer en excesos y pidió que no sigan haciendo comparaciones con otras leyendas del club.

Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras otro baile de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Todo surgió por unas declaraciones de Max Eberl, director deportivo del Bayern, que envuelto en la emoción de la goleada contra Wolfsburgo afirmó que la dupla Olise-Díaz le recuerda lo visto hace unos años con Arjen Robben y Frank Ribery.

Kompany se refirió a esas palabras y aterrizó a Luis Díaz para que siga escribiendo su propia historia como jugador del conjunto bávaro.

11 January 2026, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Bayern Munich - VfL Wolfsburg, matchday 16 at the Allianz Arena. Coach Vincent Kompany (Bayern Munich) arrives at the stadium before the match. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich de Alemania. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

La lección de Vincent Kompany

“Esta comparación es muy difícil. Jugué contra ambos y vi lo fuertes que eran. Siempre me sentí un muy buen defensor, pero contra Robben la sensación era diferente: sabías que iba a recortar hacia dentro y disparar, pero de alguna manera se hacía con el espacio y disparaba“, recordó el estratega belga.

El DT entiende que se vean similitudes por el buen momento que atraviesan Michael Olise y Lucho Díaz, pero prefiere que se tome con calma a la hora de hablar de otros futbolistas que marcaron una época en el Bayern Múnich.

“Entiendo la comparación, pero estos chicos (Robben y Ribery) lograron grandes cosas a lo largo de muchos años y los nuestros todavía no lo han logrado. Dentro de unos años, si las cosas siguen así, los cuatro podrán sentarse juntos y hablar sobre cómo marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias. Entonces podrán escribirlo para la próxima generación", sentenció.

Luis Díaz juega en la misma posición de Ribery y levantó aplausos el domingo pasado con un partido que rosó la perfección. El guajiro marcó gol y dio tres asistencias para la victoria 8-1 del Bayern Múnich.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

A pesar de la euforia por ese resultado, dentro del camerino del Bayern Múnich ya pasaron la página y preparan el duelo de este miércoles contra Colonia en condición de visitante.

El partido está programado para las 2:30 de la tarde y será transmitido en exclusiva por la plataforma de Disney +.

Kompany espera ver un rendimiento similar al de la victoria contra Wolfsburgo, aunque admite que esa producción goleadora es difícil de repetir.

“Espero que esto continúe por un tiempo. Pero lo que mostraron los chicos el domingo no es normal, no debemos olvidarlo. La motivación está ahí, queremos ver hasta dónde podemos llegar con esta racha”, indicó.

Kompany, agregó: “Sabemos que no es fácil en Colonia; tuvimos una primera parte muy difícil en la copa allí; nos llevó 90 minutos marcar la diferencia. Pero creemos que siempre podemos marcar goles".

“Si perdemos mañana, habremos cedido algo. Desde la perspectiva del rival, es como ganar un título: puede pasar, siempre se puede perder. Pero no quiero ceder nada, es una gran motivación”, finalizó.

