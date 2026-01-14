Deportes

Lesión de Richard Ríos en Portugal enciende las alarmas en la Selección Colombia: duro golpe lo sacó en camilla

Richard Ríos fue titular en los cuartos de final de la Copa de Portugal contra el Porto, en lo que se considera fue una mala jornada.

William Horacio Perilla Gamboa

15 de enero de 2026, 2:21 a. m.
Richard Ríos contra el Porto.
Richard Ríos contra el Porto. Foto: Getty Images

Richard Ríos volvió a hacer acto de presencia en el fútbol de Portugal en el clásico del Benfica contra el Porto por los cuartos de final de la Copa de ese país. Las cosas salieron mal para ‘Las Águilas’ de José Mourinho, por la lesión del volante colombiano y la prematura eliminación, lo que se considera un fracaso.

Cuando más necesitaba el Benfica un triunfo para alejar los aires de crisis e intentar apuntar al título de la Copa de Portugal, se llevaron una gran sorpresa por parte del Porto, que con un gol le bastó para aumentar el mal momento que atraviesa su rival de Lisboa. Un solo gol fue más que suficiente para concretar la clasificación a semifinales en el Estadio Do Dragao. El equipo azul hizo respetar la casa y ‘Las Águilas’ no salen de la tormenta.

Lo primero que sucedió fue la lesión de Richard Ríos, quien se vio superado en la mitad de cancha y al momento de caer uno de sus hombros se vio perjudicado. Tras varios segundos y con el cuerpo médico en el mediocampo, el volante no pudo continuar y tuvo que ser traslado en camilla. Las imágenes encienden las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Estamos hablando de un jugador fundamental del medio de la Selección Colombia. Richard Ríos es el titular en el tándem con Jefferson Lerma y es una de las armas más letales que tiene el técnico Néstor Lorenzo desde el once titular. Su baja es lamentable, pero también deja cierta preocupación en plena recta final hacia el Mundial 2026.

Benfica eliminado en la Copa de Portugal y aumenta la crisis

Hasta el momento, Richard Ríos es de los mejores elementos que tiene José Murinho en el Benfica. En medio del mal momento, el revulsivo antioqueño lo tiene en buena estima en el club portugués, pero lo que puede hacer el volante no le resulta suficiente para salir de la crisis. Al minuto 44 se dio su variante y se espera pueda estar de vuelta en próximas fechas.

Momento en que el cuerpo médico del Benfica atiende a Richard Ríos.
Momento en que el cuerpo médico del Benfica atiende a Richard Ríos. Foto: Getty Images

Por otra parte, Benfica se vio superado con gol de Jan Bednarek apenas a los 15 minutos de comenzar el juego. El delantero polaco abrió el marcador y el Porto pudo sostener la ventaja ante la presión del Benfica, que le costó para al menos empatar y seguir con vida en la Copa de Portugal. Con 10 puntos de desventaja con el líder en la Liga (Porto), lo único que le queda al club de Lisboa es la Champions League, donde se jugará la vida para meterse en el repechaje.

Noticias Destacadas