Así se ve la versión femenina de la camiseta retro de la Selección Colombia: levantó tierrero

En la previa del Mundial 2026, muchos anuncios se producen. Uno que se dio en las últimas horas fue el relacionado con una nueva camiseta para la Selección Colombia, que no será usada en competencia, pero sí podrán adquirir los hinchas para apoyar a la Tricolor.

Esta prenda llama poderosamente la atención, por ser un relanzamiento de lo que fue la camiseta titular del equipo nacional en el Mundial 1990.

Selección Colombia tiene nueva camiseta retro. Foto: Adidas

Camiseta retro Selección Colombia que rinde tributo a la del Mundial de 1990 Foto: Adidas

Al ‘Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón, Leonel Álvarez, entre otros, se les vio usarla en esa cita mundialista de hace años. Hoy día, Luis Díaz, David Ospina, Jefferson Lerma y más, fueron parte del lanzamiento que se hizo el martes pasado.

Desde este mismo 13 de enero la casaca se puso a la venta por parte del patrocinador, así como también por tiendas aliadas que tienen la chance de distribuirla a quienes deseen adquirirla.

Durante el anuncio se dijo también que habría versión de caballero y dama. En la web oficial de Adidas se pudo ver cómo será la prenda para las mujeres, y su diseño ya generó reacciones de la fanaticada.

No será una camiseta de corte largo como los habituales, sino que tendrá la silueta de un crop top, con una parte más ajustada en la zona de la cintura. Las mangas serán completamente anchas, así como su parte posterior.

Camiseta retro Selección Colombia para dama no tiene el mismo corte que la de hombre Foto: Adidas

En cuanto a los colores y patrones de la camiseta, para las mujeres todo será igual: el amarillo predomina y en las mangas aparecen los tonos azules, así como el rojo para completar el tricolor nacional.

Aunque sea una apuesta de la marca, puede que la forma de la prenda no convenza a todas las edades. Este diseño parece estar más enfocado las mujeres jóvenes, que están en la onda de usar productos oversize.

En cuanto al valor que se cobrará, es de $399.950 y es posible conseguirla en tallas desde la 2XS, hasta la L.

Para hombres también la camiseta ya salió a la venta, por un valor de 479.950 pesos colombianos, con tallas desde la XS hasta la L.

Un detalle por confirmar de la prenda masculina es que pareciera que, por defecto, todas tienen consignado el número 10 a la espalda. Este haciendo alusión a lo que fue una prenda usada con ese dorsal por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama en la cita orbital de Italia 1990.

Así fue descrita ‘retro’ de la Tricolor

“El diseño mantiene la base amarilla vibrante característica, acompañada de las icónicas franjas tricolores en hombros con rojo y azul, así como el clásico cuello redondo y el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol”, detalla Adidas.

Jefferson Lerma con la camiseta retro de la Selección Colombia. Foto: X Adidas

“Este uniforme, fiel al modelo original, evoca los momentos más recordados de aquella generación encabezada por figuras legendarias del fútbol colombiano”, refieren del tributo que le intentan hacer a las grandes glorias de la Tricolor.