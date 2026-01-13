Así es la nueva camiseta retro de la Selección Colombia inspirada en el Mundial del 90: precio y detalles

Como las ‘Americas Bring Back’, fue que Adidas, marca patrocinadora de la Selección Colombia, sacó este martes, 13 de enero, una versión de lo que fue la camiseta de la Tricolor usada en el Mundial de 1990.

Utilizando la mayoría de las características de la prenda usada por el ‘Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón, entre otras figuras, fue que ahora la marca puso a modelar a Luis Díaz, Jhon Arias y más con una camiseta de color amarillo, que tiene azul y rojo en las mangas.

“Las historias que los hicieron grandes, regresan en un año para escribir nuevos capítulos ​Presentamos nuestras camisetas Americas Bring Back, disponibles ahora”, dice Adidas Football en su cuenta de X.

Quien provee desde hace un buen tiempo la indumentaria al equipo colombiano, ha explicado a detalle el diseño de la prenda que no será usada por los jugadores en competencia oficial, pero sí podría verse como atuendo de presentación.

“El diseño mantiene la base amarilla vibrante característica, acompañada de las icónicas franjas tricolores en hombros con rojo y azul, así como el clásico cuello redondo y el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol”, detalla Adidas.

Camiseta original del Mundial 1990. En esta fue que se inspiró la marca para lanzar una versión en 2026 Foto: Getty Images

“Este uniforme, fiel al modelo original, evoca los momentos más recordados de aquella generación encabezada por figuras legendarias del fútbol colombiano”, refieren del tributo que le intentan hacer a las grandes glorias de la Tricolor.

A la hora de comparar la actual, con la usada en años pasados, pocas son las diferencias que se puede ver. Hasta la tipografía de los números es muy cercana, luego de visualizar una foto en la que Jhon Arias tenía la ‘10′ a su espalda.

¿Precio y cómo adquirirla?

Para los amantes del equipo nacional que gusten adquirir la casaca, esta va a estar disponible en tiendas oficiales y comercios aliados desde este mismo martes, 13 de enero.

Su valor será alto, pero al ser una prenda que recuerda épocas gloriosas de los cafeteros, se cree que tendrá una alta demanda.

479.950 pesos colombianos versión hombre y 399.950 para mujer.

A través de adidas.co, web oficial de la marca patrocinadora, también ya los usuarios pueden hacer el pedido de la camiseta retro de la Selección Colombia.

Queda pendiente una del Mundial 2026

En los amistosos de cierre del año pasado, la Tricolor ya usó toda la equipación titular que en el Mundial de Norteamérica 2026.

Camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas, se les vio a los dirigidos por Néstor Lorenzo. Con este se lograron buenos resultados ante Australia y Nueva Zelanda, en Estados Unidos.

James Rodríguez, con la Selección Colombia en 2025. Foto: NurPhoto via AFP

Aunque la camiseta que más importancia llame es la habitual, también interesa el anuncio de la suplente. En esta oportunidad se ha filtrado que podría ser azul, con algunos detalles negros y un verde fluorescente.

Se espera que antes de la próxima doble fecha Fifa, en la que Colombia se mide a Francia y Croacia, se pueda conocer de manera oficial el diseño que acompañara la habitual amarilla en el próximo Mundial a disputarse entre junio y julio próximo.