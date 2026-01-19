Deportes

A Arjen Robben no le gustó la comparación con Luis Díaz y dejó recado: palabras retumban en Bayern Múnich

Rompió el silencio la leyenda Arjen Robben y fue claro: no son buenas las comparativas que hacen desde Bayern Múnich.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 1:26 a. m.
Arjen Robben habló sobre la comparativa que han hecho desde Bayern Múnich. Luis Díaz es uno de ellos.
Arjen Robben habló sobre la comparativa que han hecho desde Bayern Múnich. Luis Díaz es uno de ellos. Foto: Izq: Prensa Bayern Múnich (API) / Der: Getty Images.

A mediados de este mes de enero, de 2026, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, dejó una declaración elogiando el trabajo de dos figuras en el cuadro bávaro: Luis Díaz y Michael Olise. Ambos han sido fundamentales para el club esté peleando todo lo que juega en la temporada.

¿Cómo los elogió Max Eberl? Comparándolos con dos exfutbolistas que brillaron y dejaron huella en Bayern Múnich: Arjen Robben y Franck Ribéry. Ambos se desempeñaban como extremos, mismo caso de Olise y Díaz.

Sobre Michael Olise, Eberl dijo: “Cuando veo la posición de Olise, sus movimientos, me recuerda a Arjen Robben. Hablamos de eso en el vestuario. Es como el nuevo Robben que tenemos en Bayern”.

Y ya sobe Luis Díaz, lanzó: “Con Lucho en la otra banda tenemos a alguien con características similares a Franck Ribery. Es el creador de caos. Nuestros dos extremos son excepcionales. Sus palabras se las dio a Sky Sports.

Deportes

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

Deportes

Drástica medida de la Policía de Marruecos tras la final de Copa África: Arrestos, vandalismo, escándalos y reventas

Deportes

Millonarios alarga su lista de refuerzos: anunció a un uruguayo que pasó por Independiente y Peñarol

Deportes

Escándalo en Copa África: video deja ver al arquero suplente de Senegal atacado por recogepelotas de Marruecos

Deportes

Delantero de Millonarios toma por sorpresa a la hinchada y seguirá su carrera en otro equipo de la Liga Betplay

Deportes

A Bayern Múnich se le cayó millonario traspaso y Luis Díaz fue el salvavidas: Max Eberl reveló todo

Deportes

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Deportes

El gesto viral de Luis Díaz a foto suya que no esperaba ver: su reacción quedó en video

Ciclismo

El Tour de Francia donde Luis Díaz hizo historia: así es el ambicioso plan de la UCI con su magno evento

Deportes

Jurgen Klopp reaccionó en vivo y en directo al partidazo de Luis Díaz y Bayern ante Leipzig: cámara lo captó

¿Cómo Franck Ribery? Director deportivo del Bayern Múnich mencionó similitud de Luis Díaz con el exjugador francés.
¿Cómo Franck Ribery? Director deportivo del Bayern Múnich mencionó similitud de Luis Díaz con el exjugador francés. Foto: Getty Images

“No me gusta para nada”: Arjen Robben sobre las comparaciones con Luis Díaz y Olise

Pero, al final, la comparativa de Eberl llegó a oídos de Arjen Robben. Con 41 años, el neerlandés participó de un partido de leyendas con Bayern Múnich. Fue el pasado 18 de enero, y la prensa le preguntó al legendario exjugador sobre su percepción respecto a lo dicho por el director deportivo del club bávaro.

“En mi época, también nos comparaban con otros jugadores. No me gusta nada, porque cada jugador tiene sus propias cualidades. Lo más importante es que son muy importantes para el equipo en este momento“, en declaraciones recogidas por la prensa alemana.

Luis Díaz escribe su propia historia en Bayern Múnich

Arjen Robben estuvo desde la temporada 2009-2010 hasta el curso 2018-2019 con Bayern Múnich. Se cansó de ganar copas allí, pues fue multicampeón en Alemania y también levantó la Champions League 2012-2013.

Es exactamente el mismo caso de Franck Ribéry, quien junto a Robben fueron un ataque letal en todas las canchas de Europa. Son ídolos en una institución bávara repleta de leyendas.

Arjen Robben y Franck Ribery cuando brillaban con Bayern Múnich por toda Europa (2013).
Arjen Robben y Franck Ribery cuando brillaban con Bayern Múnich por toda Europa (2013). Foto: Bongarts/Getty Images

Las palabras de Robben, sobre la comparativa con Luis Díaz y Olise, se dan en pleno ecuador de la temporada 2025-2026. El guajiro está escribiendo su propia historia en Bayern Múnich y, de hecho, para la prensa europea es el mejor refuerzo de la temporada.

Aún le queda mucho camino por delante al colombiano, en una temporada que puede ser histórica para Bayern Múnich: ya ganó la Supercopa de Alemania, y ahora va por la Bundesliga, la Copa y la Champions.

Más de Deportes

Marino Hinestroza, jugador de Nacional.

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

Arjen Robben habló sobre la comparativa que han hecho desde Bayern Múnich. Luis Díaz es uno de ellos.

A Arjen Robben no le gustó la comparación con Luis Díaz y dejó recado: palabras retumban en Bayern Múnich

Policía de Marruecos y fanáticos de Senegal en el estadio de Rabat.

Drástica medida de la Policía de Marruecos tras la final de Copa África: Arrestos, vandalismo, escándalos y reventas

Nómina de Millonarios en este primer semestre de 2026.

Millonarios alarga su lista de refuerzos: anunció a un uruguayo que pasó por Independiente y Peñarol

Yehvan Diouf es atacado por recogepelotas de Marruecos en plena final de la Copa África.

Escándalo en Copa África: video deja ver al arquero suplente de Senegal atacado por recogepelotas de Marruecos

Jugadores de Millonarios celebran un gol.

Delantero de Millonarios toma por sorpresa a la hinchada y seguirá su carrera en otro equipo de la Liga Betplay

Max Eberl y sus sensaciones positivas por el fichaje de Luis Díaz en Bayern Múnich.

A Bayern Múnich se le cayó millonario traspaso y Luis Díaz fue el salvavidas: Max Eberl reveló todo

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas.

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Copa Africana de Naciones: la razón por la que la Selección Colombia cayó en el primer rankig Fifa de 2026.

Descenso de la Selección Colombia en el primer ranking Fifa de 2026 tiene explicación: ¿afecta para el Mundial?

Donald Trump y Gianni Infantino.

Una potencia se retiraría del Mundial 2026 y activa las alarmas en FIFA y Estados Unidos: la razón sacude al mundo

Noticias Destacadas