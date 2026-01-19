A Arjen Robben no le gustó la comparación con Luis Díaz y dejó recado: palabras retumban en Bayern Múnich

A mediados de este mes de enero, de 2026, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, dejó una declaración elogiando el trabajo de dos figuras en el cuadro bávaro: Luis Díaz y Michael Olise. Ambos han sido fundamentales para el club esté peleando todo lo que juega en la temporada.

¿Cómo los elogió Max Eberl? Comparándolos con dos exfutbolistas que brillaron y dejaron huella en Bayern Múnich: Arjen Robben y Franck Ribéry. Ambos se desempeñaban como extremos, mismo caso de Olise y Díaz.

Sobre Michael Olise, Eberl dijo: “Cuando veo la posición de Olise, sus movimientos, me recuerda a Arjen Robben. Hablamos de eso en el vestuario. Es como el nuevo Robben que tenemos en Bayern”.

Y ya sobe Luis Díaz, lanzó: “Con Lucho en la otra banda tenemos a alguien con características similares a Franck Ribery. Es el creador de caos. Nuestros dos extremos son excepcionales. Sus palabras se las dio a Sky Sports.

¿Cómo Franck Ribery? Director deportivo del Bayern Múnich mencionó similitud de Luis Díaz con el exjugador francés. Foto: Getty Images

“No me gusta para nada”: Arjen Robben sobre las comparaciones con Luis Díaz y Olise

Pero, al final, la comparativa de Eberl llegó a oídos de Arjen Robben. Con 41 años, el neerlandés participó de un partido de leyendas con Bayern Múnich. Fue el pasado 18 de enero, y la prensa le preguntó al legendario exjugador sobre su percepción respecto a lo dicho por el director deportivo del club bávaro.

“En mi época, también nos comparaban con otros jugadores. No me gusta nada, porque cada jugador tiene sus propias cualidades. Lo más importante es que son muy importantes para el equipo en este momento“, en declaraciones recogidas por la prensa alemana.

💬 Arjen Robben über den Vergleich von Robbery mit Olise und Díaz: „Ich mag das überhaupt nicht, weil jeder Spieler seine eigenen Qualitäten hat. Das Wichtigste ist, dass sie im Moment sehr wichtig für die Mannschaft sind.“@Abendzeitung #FCBayern #Robben pic.twitter.com/UtpaZ6zVjF — Kilian Kreitmair (@KilianKreit) January 18, 2026

Luis Díaz escribe su propia historia en Bayern Múnich

Arjen Robben estuvo desde la temporada 2009-2010 hasta el curso 2018-2019 con Bayern Múnich. Se cansó de ganar copas allí, pues fue multicampeón en Alemania y también levantó la Champions League 2012-2013.

Es exactamente el mismo caso de Franck Ribéry, quien junto a Robben fueron un ataque letal en todas las canchas de Europa. Son ídolos en una institución bávara repleta de leyendas.

Arjen Robben y Franck Ribery cuando brillaban con Bayern Múnich por toda Europa (2013). Foto: Bongarts/Getty Images

Las palabras de Robben, sobre la comparativa con Luis Díaz y Olise, se dan en pleno ecuador de la temporada 2025-2026. El guajiro está escribiendo su propia historia en Bayern Múnich y, de hecho, para la prensa europea es el mejor refuerzo de la temporada.

Aún le queda mucho camino por delante al colombiano, en una temporada que puede ser histórica para Bayern Múnich: ya ganó la Supercopa de Alemania, y ahora va por la Bundesliga, la Copa y la Champions.